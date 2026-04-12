“วัชรพล” รุดคุมไฟป่าวัดป่าภูก้อน สั่งเฮลิคอปเตอร์สแตนบายด์! หากสถานการณ์ลุกลาม

อุดรธานี-รมช.เกษตรฯ “วัชรพล ขาวขำ” ลงพื้นที่วัดป่าภูก้อน ติดตามวิกฤตไฟป่านายูง หลังพบจุดความร้อนพุ่งต่อเนื่อง ลามข้ามจังหวัดไปหนองคาย สั่งทำแนวกันไฟตีนเขา พร้อมประสานกรมฝนหลวงฯ ส่ง ฮ. สนับสนุนหากสถานการณ์วิกฤต ย้ำนักท่องเที่ยวยังเข้าวัดได้ตามปกติ
วันนี้ (12 เม.ย.) ที่วัดป่าภูก้อน อ.นายูง จ.อุดรธานี นายวัชรพล ขาวขำ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่วัดป่าภูก้อน เพื่อติดตามและบัญชาการสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่รอยต่อระหว่างอุดรธานีและหนองคาย
สถานการณ์ล่าสุดระบุว่า เมื่อเวลา 01.17 น. ตรวจพบจุดความร้อน (Hotspot) จำนวน 63 จุด ในพื้นที่อุทยานแห่งชาตินายูง–น้ำโสม ขณะที่บริเวณวัดป่าภูก้อนซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและอยู่ในแนวรอยต่อกับพื้นที่อุทยานฯ ส่งผลให้ศูนย์สั่งการต้องเร่งวางแผนรับมืออย่างเร่งด่วน โดยเจ้าหน้าที่ได้เริ่มวางแผนควบคุมไฟตั้งแต่เวลา 07.00 น. ก่อนจะเข้าปฏิบัติการควบคุมไฟในเวลา 09.00 น. และเมื่อเวลา 09.34 น. ยังอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อจำกัดวงไม่ให้ไฟลุกลามขยายตัว
นายวัชรพล ขาวขำ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการประเมินภาพรวมก่อนหน้านี้ พบจุดความร้อนในพื้นที่อำเภอนายูงสูงกว่า 60 จุด โดยเฉพาะบริเวณรอบวัดป่าภูก้อน และมีแนวโน้มขยายวงกว้างออกไปอีก โดยจุดวิกฤตหลักอยู่ในพื้นที่ภูเขาสูงชัน และบางส่วนของเพลิงได้ลุกลามข้ามเขตไปยัง อ.สังคม จ.หนองคาย แล้ว
“การควบคุมสถานการณ์ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรึงกำลังตามแนวกันไฟและลำน้ำตีนเขา เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามลงสู่พื้นที่ด้านล่าง แม้อุปสรรคสำคัญยังคงเป็นสภาพอากาศที่ร้อนจัดและกระแสลมแรง ซึ่งอาจทำให้สะเก็ดไฟกระจายตัวได้ง่าย หากสถานการณ์รุนแรงเกินกำลังภาคพื้นดิน ได้ประสานกรมฝนหลวงฯ เตรียมความพร้อมเฮลิคอปเตอร์และอากาศยานสนับสนุนทันที” นายวัชรพล กล่าว
ขณะที่บรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ยังสามารถเดินทางเข้าวัดป่าภูก้อนได้ตามปกติ โดยมีแนวกันไฟธรรมชาติช่วยป้องกันพื้นที่วิหาร แต่แนะนำให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย เนื่องจากอาจได้รับผลกระทบจากหมอกควัน
ด้านพระครูปลัดกิตติภูมิ สิริวัฑฒโก เจ้าคณะตำบลนายูง กล่าวว่า ไฟป่าเริ่มมาตั้งแต่ช่วงบ่ายวานนี้ (11เม.ย) โดยไฟเริ่มมาจากทางไร่ของชาวบ้าน ในพื้นที่อ.น้ำโสมและอ.นายูง โดยพื้นที่ทั้งหมดที่เห็นอุทยานพร้อมคณะสงฆ์ร่วมกันดูแลกับทางราชการ ส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากความร้อนที่สะสมมานานไม่ใช่เกิดจากฝีมือมนุษย์แต่อย่างใด
สำหรับเหตุไฟไหม้เคยเกิดเหตุทุกปีแต่ไม่รุนแรงเท่าครั้งนี้ สำหรับสัตว์ป่าบริเวณนี้ ที่เห็นส่วนใหญ่ คือหมูป่า อีเห็น และลิง ซึ่งอาตมาไม่ได้รู้สึกกังวลอะไร แต่เกรงว่าน้ำที่จะมาช่วยดับไฟอาจจะไม่พอและสายไฟฟ้าก็ถูกเพลิงไหม้หมดแล้วสำหรับสถานการณ์ไฟป่าตอนนี้ เราอยู่แล้วไม่ลุกลามเข้าวัดและวิหาร