ผู้การฯพิจิตร สอบยิบ!จ่าทหารรอดตายจากสงครามเขมรแต่พ่ายรัก ยิงแฟนสาวสาหัส

พิจิตร – ผู้การฯตำรวจพิจิตรสอบปากคำจ่าทหารพ่ายรัก ลั่นไกยิงแฟนสาวบาดเจ็บสาหัส เผยรักมา 3 ปี วางแผนเตรียมแต่งงานกันแล้ว แต่ต้องออกปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวหน้าชายแดนสระแก้ว-บาดเจ็บจากกระสุนปืน ค.เขมร ต้องรักษาตัวอยู่นาน พอรอดตายมาได้กลับพบภาพบาดใจจึงบันดาลโทสะก่อเหตุ
วันนี้(12 เม.ย. 69) พล.ต.ต.ทรงพล สังข์เกษม ผบก.ภ.พิจิตร ลงพื้นที่ สภ.ดงป่าคำ อ.เมืองพิจิตร เพื่อสอบปากคำ จ.ส.อ.อรรถสิทธิ์ อายุ 46 ปี ทหารสังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมททหารราบ 112 จ.ชลบุรี ชาว ต.นาขอม อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ผู้ต้องหาตามหมายจับที่ได้เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ดงป่าคำ
หลังก่อเหตุด้วยพิษรักแรงหึงใช้อาวุธปืนขนาด 99 มม.ยิง น.ส กฤชแก้ว อายุ 48 ปี ชาว ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ กระสุนเจาะฝังชายโครงด้านขวา จำนวน 1 นัด ก่อนที่นายกิตติพิพัชร์ แพงพันธ์ ชาว ต.ดงกลาง อ.เมืองพิจิตร คนขับจะพาผู้เสียหายนำส่ง รพ.ชัยอรุณ โดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันวานที่ผ่านมา ที่บริเวณถนนพิจิตร-ดงกลาง หน้าวัดดงกลาง หมู่ 3 ต.ดงกลาง อ.เมืองพิจิตร แล้วได้หลบหนีไปตั้งหลัก
และวันนี้ จ.ส.อ.อรรถสิทธิ์ ได้ติดต่อขอเข้ามอบตัวที่ สภ.ดงป่าคำ โดยเดินทางมาพร้อมกับทนายความและญาติพี่น้อง ให้การรับสารภาพว่า ผู้ที่ถูกยิงเป็นแฟนสาวมีอาชีพขายประกัน มีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง รักและไปมาหาสู่กันมานานกว่า 3 ปีแล้ว วางแผนจะแต่งงานกัน
ต่อมา จ.ส.อ.อรรถสิทธิ์ ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดน จ.สระแก้ว และถูกปืน ค.ยิง โดนศีรษะถึง 3 แห่ง ได้รับบาดเจ็บสาหัสรักษาตัวอยู่นาน แต่ก็รอดตายมาได้ กลับต้องผิดหวังในความรักจนก่อเหตุดังกล่าว
พล.ต.ต.ทรงพล สังข์เกษม ผบก.ภ.พิจิตร ซึ่งให้ความสำคัญกับคดีที่เกิดขึ้น สอบปากคำผู้ต้องหาด้วยตนเอง กล่าวว่า ผู้ต้องหา ก่อเหตุแล้วหลบหนี จากนั้นตำรวจพิจิตรได้ขอหมายจับ ต่อมาผู้ก่อเหตุพร้อมทนายความได้ติดต่อขอเข้ามอบตัวและให้ความร่วมมือในการสอบสวนอย่างดี โดยพนักงานสอบสวนตั้งข้อหาพยามยามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะ ส่วนการที่จะได้ประกันตัวหรือไม่นั้นเป็นดุลยพินิจของศาล แต่เนื่องด้วยผู้ก่อเหตุเป็นทหาร พนักงานสอบสวนจึงได้รายงานไปยังต้นสังกัดเพื่อให้ทหารรัฐธรรมนูญเข้าร่วมรับฟังการสอบสวนด้วย โดยจะควบคุมตัวเพื่อสอบปากคำ 48 ชั่วโมง จากนั้นจะนำตัวส่งยังศาลทหาร จ.เพชรบูรณ์ ในวันที่ 14 เม.ย. 69 ที่จะถึงนี้