เศร้าสงกรานต์! ไฟไหม้บ้านอดีตนางเอกหมอลำชื่อดัง วอดทั้งหลัง วิ่งฝ่าเพลิงเอาทรัพย์สินไฟลวกบาดเจ็บ

บุรีรัมย์ - เกิดเหตุระทึกรับวันสงกรานต์ ไฟไหม้บ้านอดีตนางเอกหมอลำชื่อดังที่บุรีรัมย์ “คำพอง ก้องสนั่น” วิ่งฝ่าเพลิงหวังเข้าไปเอาทรัพย์สินมีค่าออกมา ถูกไฟลวกมือทั้งสองข้างบาดเจ็บ ก่อนเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วเผาบ้านทรัพย์สินวอด อดีตนางเอกหมอลำน้ำตาคลอไม่เหลืออะไรเลย
วันนี้ ( 12 เม.ย.69) ร.ต.อ.จักรพันธ์ สุขเติม รองสารวัตรสอบสวน สภ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ในตำบลลำนางรอง อ.โนนดินแดง จึงได้รายงานผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งเร่งประสานรถดับเพลิงจากองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เทศบาลตำบลโนนดินแดง หน่วยกู้ภัย เข้าตรวจสอบและระงับเหตุอย่างเร่งด่วน
อย่างไรก็ตาม การเดินทางไปยังพื้นที่เกิดเหตุเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากการจราจรหนาแน่นในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ประกอบกับสภาพอากาศร้อนและแห้ง ทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะบริเวณชั้นบนของตัวบ้านที่เป็นโครงสร้างไม้ แม้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะไปถึงและรีบระดมฉีดน้ำดับไฟ และแม้ควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่ใกล้เคียงได้สำเร็จ แต่บ้านและทรัพย์สินภายในบ้านหลังเกิดเหตุก็ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมด ถือเป็นเหตุการณ์เศร้ารับเทศกาลสงกรานต์
จากการตรวจสอบยังพบว่า เจ้าของบ้านคือ “คำพอง ก้องสนั่น” อดีตนางเอกหมอลำชื่อดังของจังหวัด ขณะเกิดเหตุอยู่บ้านเพียงลำพัง และพยายามวิ่งฝ่าเปลวเพลิงเข้าไปนำทรัพย์สินมีค่าออกมา ส่งผลให้ถูกไฟลวกบริเวณมือทั้งสองข้าง ได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนเร่งนำส่งโรงพยาบาล เหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างหนัก ทรัพย์สินภายในบ้าน รวมถึงเงินสดและชุดหมอลำจำนวนมาก ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมด อีกทั้งรถยนต์ยังได้รับความเสียหายบางส่วน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง พร้อมฝากเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวัง ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้าน โดยเฉพาะในช่วงอากาศร้อน เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดเหตุเพลิงไหม้ด้วย
นางคำพอง ไพเราะ เปิดเผยด้วยความตกใจและน้ำตาคลอว่า ตอนเช้าอยู่บ้านคนเดียว กำลังจะออกไปรดน้ำผัก จู่ ๆ ก็ได้ยินเสียงดังเหมือนมีอะไรระเบิดในบ้าน พอหันไปดูก็เห็นควันไฟ ก็รีบวิ่งเข้าไปเอามือถือจะโทร.บอกคนมาช่วย แล้วก็พยายามขนของออกมา และพยายามดับไฟ แต่ไฟมันแรงมาก จนโดนลวกที่มือทั้งสองข้าง ทำอะไรไม่ได้ จึงรีบออกมารอเจ้าหน้าที่มาดับไฟ ก็ได้แต่นั่งมอบ้านถูกไฟไหม้ไปต่อหน้าต่อตา ทุกอย่างหมดเลย แม้แต่เงินสดและชุดหมอลำที่เก็บไว้หลายลัง ก็ถูกเผาไม่เหลือเลย
ด้าน นายองอาจ คำสะรัมย์ กำนันตำบลลำนางรอง กล่าวว่า ช่วงที่รับแจ้งเหตุ รถดับเพลิงเข้าพื้นที่ลำบาก เพราะรถติดมาก เนื่องจากเป็นช่วงประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา ประกอบกับมีรถดับเพลิงเข้าช่วยในช่วงแรกเพียงไม่กี่คัน จึงต้องประสานขอสนับสนุนเพิ่มเติม รวมประมาณ 4 คัน จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ แต่ไฟก็ไหม้บ้านและทรัพย์สินเสียหายทั้งหมดแล้ว รวมถึงรถเก๋งก็ถูกไฟไหม้เสียหายบางส่วน
พร้อมกันนี้ยังฝากเตือนประชาชนว่า ช่วงอากาศร้อนแบบนี้ ขอให้ช่วยกันตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้าน โดยเฉพาะปลั๊กหรือสายไฟที่ชำรุด ไม่ควรเสียบปลั๊กทิ้งไว้ เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดไฟไหม้