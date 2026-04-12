สุดอาลัย รดน้ำศพ “พ่อประดิษฐ์ มหาดไทย” บิดา จ๊ะ นงผณี คนบันเทิง-แฟนคลับร่วมอาลัยแน่น

อ่างทอง - บรรยากาศโศกเศร้า ครอบครัวมหาดไทยจัดพิธีรดน้ำศพ “พ่อประดิษฐ์” ที่อำเภอแสวงหา จ.อ่างทอง หลังเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ด้านแฟนคลับและคนในวงการบันเทิงร่วมแสดงความเสียใจจำนวนมาก
วันนี้ (12 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศพิธีรดน้ำศพ คุณพ่อประดิษฐ์ มหาดไทย บิดาของ จ๊ะ นงผณี จัดขึ้นที่บ้านพัก หมู่ 12 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โดยเป็นไปอย่างโศกเศร้า มีบรรดาแฟนคลับ ชาวบ้าน รวมถึงบุคคลในวงการบันเทิง เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยต่อครอบครัวมหาดไทยอย่างต่อเนื่อง
ภายในพิธีได้รับความเมตตาจาก พระสุวรรณวชิราทร (ประเวศ สุทฺธิญาโณ) เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ขณะที่ นายเอกชัย ศรีวิชัย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความอาลัยรัก
สำหรับ คุณพ่อประดิษฐ์ มหาดไทย อายุ 68 ปี ประสบอุบัติเหตุถูกรถกระบะชน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2569 ขณะขี่รถจักรยานยนต์ ได้รับบาดเจ็บสาหัส และเข้ารับการรักษาในห้อง ICU นานกว่า 2 เดือน ก่อนจะเสียชีวิตอย่างสงบวันนี้ (12 เม.ย. )
ทั้งนี้ ครอบครัวได้ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ บ้านพักในอำเภอแสวงหา โดยมีกำหนดพิธีรดน้ำศพ เวลา 16.00 น. และสวดพระอภิธรรม เวลา 18.00 น. ของทุกวัน ไปจนถึงวันที่ 15 เมษายน 2569 ก่อนจะมีพิธีฌาปนกิจในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน เวลา 16.00 น.
อย่างไรก็ตาม ในวันเดียวกัน จ๊ะ นงผณี ยังมีภารกิจขึ้นแสดงคอนเสิร์ตในงานเทศกาลดนตรี “แม่กลองสะเทือน ปลาทูสะดุ้ง” ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10–15 เมษายน 2569 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม ท่ามกลางกำลังใจจากแฟนเพลงที่ส่งถึงอย่างล้นหลาม.