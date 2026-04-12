รมช.มหาดไทย ลงพื้นที่ศรีราชา ตรวจจุดบริการประชาชนสงกรานต์ กำชับดูแลอำนวยความสะดวกผู้เดินทาง

ศูนย์ข่าวศรีราชา - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมผู้ว่าฯ ชลบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน อ.ศรีราชา เน้นย้ำเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัยประชาชนช่วงเดินทางกลับภูมิลำเนาเทศกาลสงกรานต์
เวลา 15.00 น. วันนี้ ( 12 เม.ย.) นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่บริเวณจุดบริการประชาชน หน้าที่ว่าการอำเภอศรีราชา ริมถนนสุขุมวิทขาเข้าชลบุรี ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โดยมีนายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พล.ต.ต.พงศ์พันธ์ วงษ์มณีเทศ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี นางภัทรชนันท์ ผ่องผาด นายอำเภอศรีราชา พ.ต.อ.ปัญจนนท์ วิจิตรโท ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศรีราชา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจเยี่ยมการตั้งจุดบริการประชาชน ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมมอบเครื่องดื่มเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
พร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มที่ เพื่อให้การเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยตลอดเส้นทาง.