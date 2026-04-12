ควบคุมเพลิงได้แล้ว! ไฟไหม้โรงงานน้ำตาลพิมายโคราช อยู่ระหว่างประเมินความเสียหาย

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - ควบคุมเพลิงได้แล้ว ไฟไหม้โรงงานน้ำตาลพิมาย โคราช ขณะเดียวกันไฟปลิวไปไหม้พื้นที่เกษตรชาวบ้าน เผยสาเหตุคาดร้อนจัดเกิดไฟไหม้กองเก็บกากอ้อยหลังโรงงานก่อนลุกลามไหม้อาคารลำเลียงอ้อยเสียหายบางส่วน อยู่ระหว่างประเมินความเสียหายทั้งหมด
วันนี้ ( 12 เม.ย.69) จากกรณี เกิดเหตุไฟไหม้ภายในโรงงานน้ำตาลพิมาย ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานั้น ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ปภ.จังหวัดนครราชสีมา สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้ว สาเหตุเกิดจากไฟไหม้กากอ้อยที่อยู่ภายในโรงงานน้ำตาล ก่อนที่จะลุกลามไหม้เข้ามายังอาคารลำเลียงอ้อย ทำให้อาคารส่วนลำเลียงอ้อย ได้รับความเสียหายบางส่วน
โดย นาย นิกร โสมกลาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นาย พลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ลงพื้นที่ ติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ภายในโรงงานน้ำตาลพิมาย โดยประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆ ทั้ง ปภ. จังหวัด และ หน่วยกู้ภัย ในพื้นที่ โดยเฉพาะ รถดับเพลิง จากพื้นที่ต่าง ๆกว่า 17 คัน เจ้าหน้าที่ดับเพลิง จำนวน 64 คน ในการปฏิบัติการ ดับไฟไหม้กากอ้อยภายในโรงงานน้ำตาลพิมาย
สาเหตุเบื้องต้นน่าจะเกิดจาก สภาพอากาศที่ร้อนจัด ทำให้เกิดความร้อนบริเวณที่เก็บกากอ้อยหลังโรงงาน ก่อนที่จะเกิดไฟลุกไหม้อย่างรุนแรง ซึ่งล่าสุดสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ในวงจำกัดแล้ว อยู่ในระหว่างประเมินความเสียหายทั้งหมด
ขณะที่เหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวนั้นยังได้ส่งผลกระทบไปยังชาวบ้านพื้นที่ตำบลหนองระเวียงอีกด้วย โดยลมได้พัดพากากอ้อยที่ติดไฟนั้นไปตกในพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านหนองระเวียงจนทำให้เกิดไฟลุกไหม้พื้นที่การเกษตรแต่โชคดีที่ดับไว้ได้ทันจนไม่เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง