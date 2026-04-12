นักสู้หน้าตู้ชาร์จ!! วันนี้ผู้ใช้รถ EV ถึงขั้นซัดกันนัวหน้าตู้ไฟปั๊ม ปตท. ในเมืองพัทยา ชาวเน็ตวอนเร่งแก้ปัญหา​

ศูนย์ข่าวศรีราชา- นักสู้หน้าตู้ชาร์จ!! ผู้ใช้รถ EV ซัดกันนัวหน้าตู้ชาร์จไฟในปั๊มน้ำมัน ปตท. แยกชัยพฤกษ์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เหตุโมโหแซงคิว ทำชาวเน็ตเป็นกังวลจนต้องโพสต์คลิปวอนเจ้าของปั๊มเร่งหาทางแก้ไข หวั่นอนาคตอาจเกิดเหตุรุนแรงกว่าที่เห็น
จากกรณีที่ กลุ่มเฟซบุ๊ค JAECOO J5 THAILAND ได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ขณะผู้ใช้รถไฟฟ้า ก่อเหตุทะเลาะวิวาทบริเวณหน้าตู้ชาร์จไฟปั๊มน้ำมัน ปตท. แยกชัยพฤกษ์ ถนนสุขุมวิท (บางนา-ตราด ) ม. 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งผู้เห็นเหตุการณ์ได้ถ่ายคลิปภาพขณะเกิดเหตุที่มีทั้งเสียงคนเข้าห้ามปราม และขอให้ทั้งสองฝ่ายใจเย็นๆ และค่อยๆคุยกัน”
ก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะชี้หน้าด่ากัน จนถึงขั้นขึ้นมึงกูและด่าพ่อล่อแม่ ก่อนจะเริ่มลงมือทำร้ายกัน ทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่างๆนานา และเรียกร้องให้เจ้าของปั๊มเร่งแก้ไขปัญหา
เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในเมืองพัทยาจำนวนมาก และอาจเกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงมากกว่าที่เห็นนั้น
ล่าสุดในวันนี้ ( 12 เม ย. ) ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังสถานีชาร์จรถไฟฟ้าดังกล่าว โดยพบว่าบริเวณจุดชาร์จไฟฟ้า มีทั้งหมด 4 ตู้ ( 8 หัวชาร์จ ) โดยจะมีที่จอดรถทั้งบริเวณหน้าตู้ และหลังตู้ชาร์จ โดยหน้าตู้ชาร์จจะเป็นที่จอดสำหรับชาร์จไฟเท่านั้น ส่วนหลังตู้ชาร์จจะเป็นที่จอดสำหรับผู้รอชาร์จไฟ รวมทั้งหมด 8 ช่อง
โดยช่อง A1-A2 จะเป็นช่องชาร์จสำหรับผู้จองล่วงหน้า ส่วน ช่อง A3-A4 จะเป็นช่องชาร์จสำหรับลูกค้าที่ไม่ได้มีการจองล่วงหน้า และสามารถ Walk in เข้ามาได้ทันที
และจากการสอบถามผู้ค้าขายภายในปั๊มต่างยืนยันตรงกันว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดเมื่อเวลาประมาณ 15.00 น. วันที่ 11 เม.ย.ที่ผ่านมา
เมื่อผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์พูดคุยกับผู้ถ่ายคลิปวิดีโอดังกล่าว ทราบว่าเป็นชาว จ.ปทุมธานี ที่เดินทางมาเที่ยวงานเกษตรแฟร์ใน จ.ชลบุรี และได้จองชาร์จไฟรถไฟฟ้าล่วงหน้าไว้ที่สถานีชาร์จในปั๊มน้ำมันดังกล่าว และเมื่อถึงเวลาได้นำรถเข้าจอดชาร์จ แต่ระหว่างนั้นได้เห็นชาย 2 คน มีปากเสียงกันกันอย่างรุนแรงโดยฝ่ายแรกเป็นรถแท็กซี่ไฟฟ้า (คันสีขาวจอดอยู่ช่อง Walk in ด้านหลังตู่ชาร์จ) ส่วนอีกฝ่ายเป็นรถชาวบ้านทั่วไป
" จับใจความได้ว่าเป็นเรื่องแซงคิวกัน โดยฝ่ายรถแท็กซี่อ้างว่าตัวเองจอดอยู่ในที่ที่ถูกต้อง ส่วนชาวบ้านก็อ้างว่ามาจอดรอนานแล้ว และเหตุใดรถแท็กซี่จึงสามารถลากหัวชาร์จ เข้าไปชาร์จไฟรถในตำแหน่งที่จอดรอชาร์จเท่านั้น จนทำให้ทั้งคู่มีปากเสียงกันอย่างรุนแรงถึงขั้นลงไม้ลงมือตามที่ปรากฏในคลิป "
สุดท้ายตนเองต้องลงไปช่วยพูดคุยและไกล่เกลี่ยให้ทั้ง 2 ฝ่ายใจเย็นและแยกย้ายกันไป
เจ้าของคลิปยังเผยอีกว่า ตนเองในฐานะคนกลางยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเข้าใจผิด และยืนยันว่าเห็นรถแท็กซี่เข้ามาจอดรอชาร์จก่อนหน้ารถของชาวบ้าน ซึ่งอีกฝ่ายมองว่าไม่เหมาะสม เพราะรถแท็กซี่จอดอยู่ในตำแหน่งหลังตู้ชาร์จ ซึ่งเป็นจุดรอชาร์จเท่านั้น แต่ได้ลากสายชาร์จไปชาร์จไฟตัวเอง จนทำให้เกิดความวุ่นวาย
ซึ่งในฐานะผู้ใช้รถไฟฟ้า (EV) อยากให้ ปตท. หรือ เจ้าของสถานีบริการจัดระเบียบในเรื่องดังกล่าว เพราะปัจจุบันมีผู้ใช้รถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และมักเกิดปัญหาในการชาร์จไฟรถกันเป็นประจำ จนเกิดวลีเด็ดในวงการรถไฟฟ้าว่า “นักสู้หน้าตู้ชาร์จ” ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ล้วนเป็นเรื่องชาร์จไฟเต็มแล้วแต่ไม่ดึงหัวชาร์จออก ซ้ำเจ้าของรถยังไม่ยอมขยับรถออก ปละปล่อยให้คันอื่นรอชาร์จไฟนานหลายชั่วโมง
เช่นเดียวกับผู้ใช้รถไฟฟ้าบางคน ที่ยังไม่เข้าใจกลไกการให้บริการที่ชาร์จไฟฟ้าของแต่ละสถานี จึงอยากแนะนำให้ผู้ให้บริการ ทำป้ายติดอธิบายอย่างชัดเจน หรือจัดเจ้าหน้าที่แจกบัตรคิว เพื่อป้องกันเหตุการณ์เลวร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ใช่ปล่อยให้วัวหายแล้วค่อยมาล้อมคอก กันภายหลัง….