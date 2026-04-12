“พลพีร์” มท.2 รุดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ รง.น้ำตาลพิมาย โคราช สั่ง ปภ.ระดมเข้าระงับเหตุเต็มกำลัง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - "พลพีร์ สุวรรณฉวี" มท.2 รุดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟไหม้โรงงานน้ำตาลพิมาย โคราช สั่งการ กรม ปภ. สนับสนุนเครื่องมือและยานพาหนะดับเพลิงเข้าระงับเหตุร่วมกับ อปท. อย่างเต็มกำลัง

วันนี้ (12 เม.ย. 69) เวลา 11.30 น. นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟไหม้โรงงานน้ำตาลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ และมี นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่บริหารสถานการณ์


โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา ส่งชุดยานยนต์ดับเพลิงด้วยระบบควบคุมระยะไกล รถบรรทุกน้ำ ขนาด 10,000 รถดับเพลิงชนิดหอน้ำบันไดสูง 2 คัน เข้าสนับสนุนการระงับเหตุ พร้อมด้วยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่


ทั้งนี้ คาดการณ์สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้เนื่องจากเกิดไฟไหม้ชานอ้อยที่กองอยู่ในโรงงานรถแม็คโคร เป็นเหตุให้เพลิงลุกลามและเกิดเพลิงไหม้ดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง และเมื่อเหตุการณ์สงบลงทางตำรวจพิสูจน์หลักฐานจะได้เข้าดำเนินการเก็บหลักฐานและสอบสวนหาสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ที่ชัดเจนต่อไป























“พลพีร์” มท.2 รุดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ รง.น้ำตาลพิมาย โคราช สั่ง ปภ.ระดมเข้าระงับเหตุเต็มกำลัง
