เลยสืบประเพณีสงกรานต์ไทย-ลาวแห่ต้นดอกไม้นาแห้วเป็นมงคลปีใหม่ไทย

เลย- จ.เลยสืบประเพณีสงกรานต์ไทย–ลาว และแห่ต้นดอกไม้ อ.นาแห้ว ประจำปี 2569 สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นอำเภอนาแห้วอย่างยิ่งใหญ่ ผู้ว่าฯเลยหารือประธานปกครองเมืองบ่อแตน หาทางลดมลพิษทางอากาศ ลดการเผาในพื้นที่ป่าทั้งฝั่งไทยและลาว สาเหตุสำคัญของการเกิดมลพิษทางอากาศ
ที่ลานอเนกประสงค์ริมแม่น้ำเหือง บ้านเหมืองแพร่ ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย นายประยูร อรัญรุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในเปิดงานประเพณีสงกรานต์ไทย–ลาว และแห่ต้นดอกไม้ ประจำปี 2569 โดยมี นายปฐม เอมโอษฐ์ นายอำเภอนาแห้ว กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ท่านบุนพะลัง วิไลสัก เลขาธิการพรรค/ประธานปกครองเมืองบ่อแตน แขวงไชยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมคณะ นายธนยศ ทิมสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย เขต 3 นายสนอง โสประดิษฐ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก
งานเริ่มด้วยขบวนแห่จากหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ เคลื่อนขบวนไปตามเส้นทางสู่ลานอเนกประสงค์ริมแม่น้ำเหือง โดยมีขบวนแห่ต้นดอกไม้จากหมู่บ้านและตำบลต่าง ๆ ในเขตอำเภอนาแห้ว อาทิ ตำบลนาแห้ว ตำบลนาเพียง ตำบลนามาลา ตำบลแสงภา และตำบลเหล่ากอหก ร่วมแสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างสวยงาม ก่อนที่แต่ละขบวนจะร่วมแสดงหน้าขบวนบนเวที สร้างสีสันและความประทับใจแก่ผู้ร่วมงาน
จากนั้นเป็นพิธีสำคัญตามประเพณี อาทิ พิธีสรงน้ำพระ และพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานในพื้นที่ลุ่มน้ำเหือง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแสดงของชมรม To Be Number One อำเภอนาแห้ว การประกวดธิดานางฟ้าจำแลง (สาวประเภทสอง) การแสดงดนตรี และกิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ ตลอดทั้งวัน ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความร่วมมือของทุกภาคส่วน
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีดังกล่าว ได้เชิญแขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้ร่วมปรึกษาหารือกับท่านบุนพะลัง วิไลสัก เลขาธิการพรรค/ประธานปกครองเมืองบ่อแตน ถึงแนวทางการลดมลพิษทางอากาศ PM 2.5 โดยเฉพาะมาตรการลดการเผาในพื้นที่ป่า ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดมลพิษทางอากาศ พร้อมทั้งเน้นย้ำความร่วมมือระหว่างสองประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน
การจัดงานในครั้งนนี้วัตถุประสงค์เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของอำเภอนาแห้ว รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยให้คึกคักยิ่งขึ้น