หนุ่มเพชรบุรีอ้างปืนลั่นใส่มือตัวเอง กระสุนพลาดโดนลูกตำรวจดับ 1 เจ็บ 1 เพื่อนอีก 2 ฉวยจังหวะเผ่นหนีจาก รพ.

เพชรบุรี หนุ่มเพชรบุรีอ้างปืนลั่นใส่มือตัวเอง กระสุนพลาดโดนลูกตำรวจดับ 1 เจ็บ 1 เพื่อนอีก 2 คน อาศัยจังหวะชุลมุนเดินหลบหนีออกจากโรงพยาบาลชะอำ ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดตามตัวได้ทัน
วันนี้( 12 เม.ย.) ร.ต.ท.สิขเรศ โนรา ร้อยเวรสอบสวน สภ.ชะอำ จ.เพชรบุรี รับแจ้งจากโรงพยาบาลชะอำ ว่ามีผู้ถูกอาวุธปืนยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวมารักษา จึงประสานกำลังชุดสืบสวนและสายตรวจรถจักรยานยนต์เข้าตรวจสอบ พร้อมรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
ที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลชะอำ พบ นายนัฏฐดนัย (โดม) คีรีกิ้น อายุ 25 ปี ลูกชายตำรวจ สภ.ชะอำ ถูกยิงเข้าที่ท้องด้านขวา 1 นัด กระสุนฝังใน อาการสาหัส แพทย์เร่งให้การช่วยเหลือก่อนส่งต่อผ่าตัดที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี ขณะที่ นายจิรภาร (อั้ม) แช่ล้อ อายุ 24 ปี ถูกยิงเข้าที่ข้อมือซ้าย ได้รับบาดเจ็บ โดยมีเพื่อนอีก 2 คน อยู่ด้วย
ระหว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายอั้มไปชี้จุดเกิดเหตุ เพื่อนอีก 2 คนได้อาศัยจังหวะชุลมุนเดินหลบหนีออกจากโรงพยาบาลชะอำ ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดตามตัวได้ทัน
ต่อมาเจ้าหน้าที่นำตัวนายอั้มไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุภายในบ้านพัก พื้นที่หมู่ 9 บ้านหุบกะพง ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ ก่อนตรวจยึดอาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. สีดำ พร้อมเครื่องกระสุน 1 นัด ไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบสวนเบื้องต้น นายอั้มให้การรับสารภาพว่า ได้ซื้ออาวุธปืนดังกล่าวมาจากกลุ่มเพื่อน แต่ไม่มีความรู้ในการใช้งาน จึงเกิดปืนลั่นใส่มือตัวเอง ก่อนกระสุนพลาดไปถูกนายโดมที่นั่งอยู่ข้างกันจนได้รับบาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี
เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต, ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และเสพยาเสพติดประเภทที่ 1 โดยผิดกฎหมาย ก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนเพื่อนอีก 2 คนที่หลบหนี อยู่ระหว่างติดตามตัวและเตรียมออกหมายเรียกมาสอบสวนเพิ่มเติมต่อไป