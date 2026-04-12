ผู้ว่าฯนำตักบาตรทำบุญเมืองเชียงใหม่ครบรอบ730ปี-เครือข่ายชุมชนฯจัด"ยอสวยไหว้สา"ช่างฟ้อน730คนบวงสรวงสามกษัตริย์

เชียงใหม่ - ผู้ว่าฯ นำชาวเชียงใหม่ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครบรอบ 730 ปีเมืองเชียงใหม่ ในช่วงงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาให้กับดวงพระวิญญาณเจ้าผู้สร้างเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ พร้อมกับเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ จัดงานยอสวย ไหว้สา พระยาเม็งราย นำช่างฟ้อน 730 คนร่วมฟ้อนเล็บบวงสรวงองค์บูรพกษัติรย์ ทั้ง 3 พระองค์ ผู้สร้างเวียงเชียงใหม่
วันนี้(12เม.ย.69)ที่บริเวณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสครบรอบ 730 ปี ในวันนี้ ซึ่ง 3 บูรพกษัตริย์ทั้งพญามังราย, พญางำเมือง และ พ่อขุนรามคำแหง ที่ทรงร่วมกันสร้างบ้านแปงเมืองและก่อตั้งนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.1839 โดยนำทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ร่วมกับประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมใจกันสวมเสื้อผ้าชุดพื้นเมืองของชาวล้านนา เตรียมข้าวสารอาหารแห้งของของทำบุญมาร่วมตักบาตรในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้หลังจากทำบญตักบาตรแล้ว เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ จัดพิธียอสวยไหว้สา พระยามังราย โดยมีนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ พาครอบครัวมาได้แต่งกายในชุดพื้นเมือง มาเข้าร่วมพิธี ซึ่งเครือข่ายชุมชนรักษ์เมืองเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันที่ 12 เมษายนของทุกปี ถือว่าวันนี้เป็นวันสถาปนาเมืองเชียงใหม่ เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของผู้ก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ อีกทั้งยังเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวที่ได้เข้ามาสักการะให้มีความปลอดภัยมีความสุขในช่วงเทศกาลงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่นั้น ได้เร่งขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภาพลักษณ์ของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสำคัญของเมือง ทั้ง 7 วัดสำคัญและกำแพงเมืองเชียงใหม่ ผ่านบทบาทของทูตมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก ควบคู่ไปกับการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายการก้าวสู่การเป็นเมืองมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินของยูเนสโก
โดยมีขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะตามประเพณีล้านนาทั้งหมกสุ่มมากเบ็ง และขบวนวัฒนธรรม ทั้งขบวนช่างฟ้อนกว่า 730 คน อายุตั้งแต่ 4 ขวบจนถึงผู้สูงวัยอายุกว่า 80 ปี ที่แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองและทัดดอกเอื้องที่ผมร่วมฟ้อนบวงสรวงในครั้งนี้
โดยขบวนแห่เครื่องสักการะมายังลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ก่อนที่จะทำพิธีถวายพวงมาลา และเครื่องบวงสรวงสักการะดวงพระวิญญาณกษัตริย์ผู้สร้างและสถาปนาเมืองเชียงใหม่ โดยมีประชาชนชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์บูรพกษัตริย์ ทั้ง 3 พระองค์ ผู้สร้างเวียงเชียงใหม่ คือ พญามังราย พญางำเมือง และพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ผู้ร่วมกันสร้างบ้านแปงเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ที่สืบทอดมาจนเป็นเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อเป็นการร่วมอธิษฐานขอพรให้การจัดงานเฉลิมฉลองสถาปนาเมืองเชียงใหม่ครบ 730 ปี และงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ดำเนินไปด้วยความสำเร็จเรียบร้อย