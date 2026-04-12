(คลิป)ด่วน! เกิดเหตุเพลิงไหม้ใหญ่ รง.น้ำตาลพิมาย โคราช เร่งอพยพคนงาน-ชาวบ้าน ระดมรถฉีดน้ำควบคุมเพลิง

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- เกิดเหตุเพลิงไหม้ใหญ่! รง.น้ำตาลพิมาย โคราช เผยไฟลุกไหม้ขึ้นบริเวณสายพานลำเลียงกากอ้อย เร่งอพยพคนงานและนำเครื่องกลหนักออกจากโรงงาน ระดมรถดับเพลิงเข้าฉีดน้ำควบคุมเพลิง เผยมีควันไฟพวยพุ่งคละคลุ้งไปทั่วบริเวณหวั่นเป็นอันตรายขอให้ชาวบ้านอพยพออกจากพื้นที่ด่วน
วันนี้ (12 เม.ย.69) เวลาประมาณ10:00 น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรง บริเวณพื้นที่ภายในโรงงานน้ำตาลพิมาย ของ บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด ตั้งอยู่เลขที่222 หมู่18 ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข3001 ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โดยมีรายงานว่าไฟได้ลุกไหม้บริเวณสายพานลำเลียงกากอ้อยเจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงจากเทศบาลและ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ต่างๆ กว่า20 คัน เข้าฉีดน้ำดับเพลิง
เวลา 12.18 น. ได้อพยพออกคนที่ติดอยู่ด้านในโรงงานมาจากพื้นที่ทั้งหมด ถนนเส้นหนองระเวียง-พิมาย หน้าโรงงานน้ำตาลพิมาย มีควันคละคลุ้งไปทั่วบริเวณ แจ้งให้ชาวบ้านที่อยู่ภายในพื้นที่ดังกล่าวอพยพด่วน เนื่องด้วยกลัวสำลักควันและเป็นอันตราย
เวลา12.24น. นำเครื่องจักรกลหนัก ออกจากบริเวณโรงงานฯ รถดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและกู้ภัยฯ ร่วมระดมฉีดน้ำควบคุมเพลิงเพื่อไม่ให้ลุกลามไปยังตัวอาคารภายในโรงงานฯ ขณะนี้ควันเบาบางลง แต่ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้
จากการสอบถามคนงานโรงงานน้ำตาลรายหนึ่งที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่า ต้นเพลิงเกิดบริเวณสายพานลำเลียงกากอ้อยขณะเครื่องจักรกำลังทำงานประกอบกับสภาพอากาศร้อนจัดเป็นเหตุให้เกิดไฟลุกไหม้และลุกลามอย่างรวดเร็ว ทางคนงานของโรงงานพยายามจะดับเพลิงแต่ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้จึงแจ้งให้ดับเพลิง อบต.หนองระเวียงและอปท.ใกล้เคียงระดมรถมาฉีดสกัดเพลิงจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ ทางโรงงานจึงเร่งนำรถบรรทุก รถตัก และรถชนิดต่างๆ ออกจากโรงงานไปไว้ในที่ปลอดภัยก่อน
ผลจากเพลิงไหม้ทำให้ควันไฟปลิวปกคลุมไปทั่วตำบลหนองระเวียง ส่งผลกระทบต่อระบบการหายใจของประชาชนทางกำนัน
ผู้ใหญ่บ้านและฝ่ายปกครองได้เร่งอพยพเด็กและผู้สูงอายุออกจากหมู่บ้านใกล้เคียงไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อน และทางอำเภอพิมายได้จัดตั้งหน่วยปฐมพยาบาลให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้ว
ขณะที่ การไฟฟ้าพิมาย แจ้งว่า จากการดำเนินการตรวจสอบกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ภายในบริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด
ที่เกิดเพลิงไหม้และผลกระทบต่อระบบจำหน่ายของการไฟฟ้า จึงต้องดำเนินการตัดจ่ายไฟให้เร็วที่สุด โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ประกอบด้วย ตำบลในเมือง ตำบลนิคมสร้างตนเอง และ ตำบลหนองระเวียงอ.พิมาย จ.นครราชสีมา