หยุดสงกรานต์วันที่สอง ชาวอีสานยังแห่กลับบ้าน ถ.มิตรภาพ ผ่านโคราชรถหนาแน่น บางช่วงติดยาวเหยียด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวนครราชสีมา – หยุดยาวเทศกาลสงกรานต์วันที่สอง ประชาชนชาวอีสานยังแห่กลับบ้าน ถนนมิตรภาพ ผ่านโคราช มุ่งหน้าจังหวัดภาคอีสานรถหนาแน่น บางช่วงติดยาวเหยียด จนท.ต้องเปิดช่องทางพิเศษ เพื่อช่วยเร่งระบายรถที่ติดสะสม เป็นระยะทางกว่า 10กิโลเมตร

วันนี้ ( 12 เม.ย.69) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ในวันที่สองของวันหยุดยาวสงกรานต์ โดยบนถนนมิตรภาพ ฝั่งขาเข้าจังหวัดนครราชสีมา บริเวณ ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา มีปริมาณรถของประชาชนค่อนข้างหนาแน่นแต่ยังคล่องตัวสามารถใช้ความเร็วได้ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งคาดว่าภายในวันนี้จะยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางอย่างต่อเนื่อง


นอกจากนี้ภายในสถานีบริการน้ำมันยังคงมีประชาชนเข้าไปใช้บริการพักรถรวมไปถึงเติมน้ำมันอีกด้วย ผู้สื่อข่าวจึงได้สอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่เดินทางในช่วงที่สถานการณ์น้ำมันแพงพบว่าหลายคนนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาและต้องยอมเสียเงินมากขึ้นเพื่อเติมน้ำมันกลับบ้านในช่วงสงกรานต์

โดย นายอเนก เจริญลาภ อายุ 70 ปี ที่จะเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดสุรินทร์บอกว่า ช่วงนี้สถานการณ์น้ำมันแพงมากจากเดิมเวลากลับสุรินทร์ตนเติมน้ำมันเพียง 2,000 – 3,000 บาท แต่ตอนนี้คาดว่าน่าจะเติมประมาณ 5,000 – 6,000 บาท เพื่อเดินทางไปกลับกรุงเทพฯ – สุรินทร์


ขณะที่บรรยากาศการจราจรบนถนนมิตรภาพช่วงบริเวณแยกโนนสูง ต.ดอนหวาย อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา มีปริมาณรถติดสะสม ทุกช่องจราจร จนไปถึงไหล่ทาง จนถึงแยกโนนแดง มุ่งหน้าสู่อำเภอพล จ.ขอนแก่น ทำให้ เคลื่อนที่ได้ช้าๆ และชะลอตัวในบางจุด นอกจากนี้จะสังเกตุว่ามีรถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งรับส่งสินค้าอยู่จำนวนมาก ส่งผลให้การจราจรยิ่งชะลอตัวมากยิ่งขึ้น ทำให้ทางตำรวจทางหลวงนครราชสีมา เปิดช่องทางพิเศษ ช่วงบริเวณสะพานลอยบ้านส้ม อำเภอโนนสูง จ.นครราชสีมา เพื่อช่วยระบายรถที่ติดสะสม มาตั้งแต่แยกโนนสูง ระยะทางรวมกว่า 10กิโลเมตร ประชาชนควรใช้ความระมัดระวังในการขับขี่







