(คลิป)เปิดวินาทีรถพ่วงมรณะลงเนินชนวินาศเก๋ง-กระบะลอยกระเด็นตกถนนเถิน-ลำปาง

ลำปาง – เปิดภาพกล้องหน้ารถวินาทีพ่วง 18 ล้อมรณะ ลงเนินก่อนชนวินาศสันตะโร กวาดรถที่ชะลอตัวก่อนเข้าทางเบี่ยงจุดซ่อมสร้างถนนเถิน-ลำปาง จนเก๋ง-กระบะลอยกระเด็นดับ 2 เจ็บกันระนาวกลับบ้านแล้ว 5 คน นอน รพ.3 คน
กรณีอุบัติเหตุหมู่ รถพ่วง 18 ล้อ บรรทุกเครื่องสุขภัณฑ์จากสระบุรี ลำเลียงส่งขึ้นเชียงใหม่ ชนวินาศสันตะโรรถที่ชะลอตัวก่อนถึงทางเบี่ยงเข้าจุดซ่อมสร้าง ถ.พหลโยธิน(ขาขึ้น) กม.601 ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง ตรงข้ามอุทยานแห่งชาติแม่วะ รวม 9 คัน มีผู้เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 7 ราย ในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุราว 3 ขวบ 1 รายที่รอดชีวิตราวปาฏิหาริย์ เมื่อเวลาประมาณ 15.00 น.เศษที่ผ่านมา(11 เม.ย.69)
ภาพจากกล้องหน้ารถพ่วงคันที่ต้นเหตุจะเห็นนาทีที่รถพ่วงวิ่งลงเนินมาโดยแทบไม่เบรก ก่อนที่จะชนเข้ากับรถเก๋งสีบรอนซ์เป็นคันแรกต่อด้วยเก๋งสีขาวจนลอยขึ้นและรถเก๋งสีบรอนซ์เป็นคันที่ 3 และกระบะสีดำเป็นคันที่ 4 ซึ่งจะเห็นนาทีรถลอยขึ้นมาที่หน้าจออย่างชัดเจนก่อนที่รถพ่งต้นเหตุจะพุ่งลงข้างทาง
และนอกจากนี้จะเห็นอีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นกล้องหลังรถอีกคันจะเห็นนาทีที่รถพ่วง 18 ล้อวิ่งมาและกวาดเอารถที่เสียหายไปต่อหน้าต่อตา
ด้าน พ.ต.อ.กิตติ มาลีหวล ผกก.สภ.เถิน จ.ลำปาง เปิดเผยว่า ขณะนี้พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหากับคนขับรถพ่วง ในความผิดฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต และอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายโทษสูงสุดตามมาตรา 291 "ผู้ใดกระทำโดยประมาท และการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”
ล่าสุดผู้ประสบอุบัติเหตุหมู่ดังกล่าว กลับบ้านแล้ว 5 คน ยังนอนอยู่ รพ.เถิน 3 คน ได้แก่ 1.น.ส.ธนัดดา เทคาหยวก อายุ 26 ปี 2.ด.ญ.ชัญญพรรณ ตันบิบูลย์วงศ์ อายุ 3 ขวบ 3.นายธานินทร์ กิบุญมา อายุ 53 ปี ส่วนผู้เสียชีวิต 2 ราย คือ 1.นายณัฐวรรธน์ โพธิ์ทอง 2.น.ส.ชัชฎา ตันติบูลย์วงศ์