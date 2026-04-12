xs
xsm
sm
md
lg

สนุกกันแล้วตั้งแต่เมื่อวาน สงกรานต์เมืองพัทยา คึกคักตั้งแต่เย็นยันดึกคาดวันนี้แน่นอีก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าว​ศรี​ราชา​- สนุกกันแล้วตั้งแต่เมื่อวาน สงกรานต์เมืองพัทยา คึกคักตั้งแต่ช่วงเย็นยันดึกโดยเฉพาะบริเวณชายหาดพัทยากลางซอย 7 และ 8  นักท่องเที่ยวไทย- เทศ ร่วมเล่นสาดน้ำคลายร้อนกันฉ่ำท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัด คาดวันนี้แน่นอีก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตั้งแต่เวลา 17.00น.วานนี้ ( 11 เม.ย.)​ ตลอดแนวถนนเลียบชายหาดหาดพัทยา คราคร่ำไปด้วยบรรดานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ รวมถึงชาวเมืองพัทยาที่พากันออกมาเล่นสาดน้ำคลายร้อนต้อนรับเทศกรานต์สงกรานต์​2569 ที่จะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการใรวันที่ 13 เม.ย.ที่จะถึงนี้

โดยพบว่าตลอดแนวชายหาดพัทยาได้มีการตั้งจุดเล่นน้ำเป็นระยะ ขณะที่ผู้ประกอบการแนวชายหาดทั้งร้านค้าและสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการได้พากันเปิดเพลงสร้างความสนุกสนาน ส่วนนักท่องเที่ยวต่างนำอุปกรณ์เล่นน้ำ อาทิ ปืนฉีดน้ำ ถังน้ำ และสายยาง ร่วมสาดน้ำกันอย่างชุ่มฉ่ำ 

และยังบางจุดพบว่าเริ่มมีชาวบ้านในพื้นที่นำรถกระบะบรรทุกถังน้ำตระเวนเล่นสาดน้ำสร้างสีสัน กันแล้วเช่นกัน


และที่เป็นสีสันของเทศกาล​สงกรานต์​อย่างยิ่งก็คือ การแต่งกายด้วยเสื้อลายดอกสีสันสดใส ที่ในปีนี้พบว่าทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติต่างพากันสรรหามาใส่เพื่อให้เข้ากับเทศกาล รวมทั้งการสรรหาอุปกรณ์แฟนซีที่ช่วยเพิ่มความสนุกสนานให้กับบรรยากาศโดยรวมอีกด้วย

ด้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ดูแลความปลอดภัย พร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และป้องกันเหตุทะเลาะวิวาท

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังคงเน้นย้ำให้นักท่องเที่ยวเล่นน้ำอย่างสุภาพ หลีกเลี่ยงการใช้แป้งหรืออุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย รวมถึงงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้เทศกาลสงกรานต์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยตลอดช่วงวันหยุดยาว


โดยคาดว่าในวันนี้ (12 เม.ย.)​จะมีประชาชนในพื้นที่และทั้งชาว​ไทยและต่างชาติออกมาเล่นสาดน้ำสงกรานต์​กันมาก หลังตลอดช่วงเย็นยันดึกวานนี้ บริเวณชายหาดพัทยาโดยเฉพาะซอย 7 และซอย 8 คราคร่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาเล่นน้ำอย่างต่อเนื่อง สร้างสีสันและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของพัทยา ให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง












สนุกกันแล้วตั้งแต่เมื่อวาน สงกรานต์เมืองพัทยา คึกคักตั้งแต่เย็นยันดึกคาดวันนี้แน่นอีก
สนุกกันแล้วตั้งแต่เมื่อวาน สงกรานต์เมืองพัทยา คึกคักตั้งแต่เย็นยันดึกคาดวันนี้แน่นอีก
สนุกกันแล้วตั้งแต่เมื่อวาน สงกรานต์เมืองพัทยา คึกคักตั้งแต่เย็นยันดึกคาดวันนี้แน่นอีก
สนุกกันแล้วตั้งแต่เมื่อวาน สงกรานต์เมืองพัทยา คึกคักตั้งแต่เย็นยันดึกคาดวันนี้แน่นอีก
สนุกกันแล้วตั้งแต่เมื่อวาน สงกรานต์เมืองพัทยา คึกคักตั้งแต่เย็นยันดึกคาดวันนี้แน่นอีก
+4