สนุกกันแล้วตั้งแต่เมื่อวาน สงกรานต์เมืองพัทยา คึกคักตั้งแต่เย็นยันดึกคาดวันนี้แน่นอีก

ศูนย์ข่าวศรีราชา- สนุกกันแล้วตั้งแต่เมื่อวาน สงกรานต์เมืองพัทยา คึกคักตั้งแต่ช่วงเย็นยันดึกโดยเฉพาะบริเวณชายหาดพัทยากลางซอย 7 และ 8 นักท่องเที่ยวไทย- เทศ ร่วมเล่นสาดน้ำคลายร้อนกันฉ่ำท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัด คาดวันนี้แน่นอีก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตั้งแต่เวลา 17.00น.วานนี้ ( 11 เม.ย.) ตลอดแนวถนนเลียบชายหาดหาดพัทยา คราคร่ำไปด้วยบรรดานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ รวมถึงชาวเมืองพัทยาที่พากันออกมาเล่นสาดน้ำคลายร้อนต้อนรับเทศกรานต์สงกรานต์2569 ที่จะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการใรวันที่ 13 เม.ย.ที่จะถึงนี้
โดยพบว่าตลอดแนวชายหาดพัทยาได้มีการตั้งจุดเล่นน้ำเป็นระยะ ขณะที่ผู้ประกอบการแนวชายหาดทั้งร้านค้าและสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการได้พากันเปิดเพลงสร้างความสนุกสนาน ส่วนนักท่องเที่ยวต่างนำอุปกรณ์เล่นน้ำ อาทิ ปืนฉีดน้ำ ถังน้ำ และสายยาง ร่วมสาดน้ำกันอย่างชุ่มฉ่ำ
และยังบางจุดพบว่าเริ่มมีชาวบ้านในพื้นที่นำรถกระบะบรรทุกถังน้ำตระเวนเล่นสาดน้ำสร้างสีสัน กันแล้วเช่นกัน
และที่เป็นสีสันของเทศกาลสงกรานต์อย่างยิ่งก็คือ การแต่งกายด้วยเสื้อลายดอกสีสันสดใส ที่ในปีนี้พบว่าทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติต่างพากันสรรหามาใส่เพื่อให้เข้ากับเทศกาล รวมทั้งการสรรหาอุปกรณ์แฟนซีที่ช่วยเพิ่มความสนุกสนานให้กับบรรยากาศโดยรวมอีกด้วย
ด้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ดูแลความปลอดภัย พร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และป้องกันเหตุทะเลาะวิวาท
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังคงเน้นย้ำให้นักท่องเที่ยวเล่นน้ำอย่างสุภาพ หลีกเลี่ยงการใช้แป้งหรืออุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย รวมถึงงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้เทศกาลสงกรานต์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยตลอดช่วงวันหยุดยาว
โดยคาดว่าในวันนี้ (12 เม.ย.)จะมีประชาชนในพื้นที่และทั้งชาวไทยและต่างชาติออกมาเล่นสาดน้ำสงกรานต์กันมาก หลังตลอดช่วงเย็นยันดึกวานนี้ บริเวณชายหาดพัทยาโดยเฉพาะซอย 7 และซอย 8 คราคร่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาเล่นน้ำอย่างต่อเนื่อง สร้างสีสันและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของพัทยา ให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง