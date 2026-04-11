(คลิป) ชาวอีสานทะลักกลับสงกรานต์ ถ.มิตรภาพ ผ่านโคราช รถแน่นติดสะสมหลาย กม. ต้องเปิดช่องทางพิเศษ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ประชาชนชาวอีสานทะลักกลับภูมิลำเนา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ถนนมิตรภาพ ผ่านโคราช มุ่งหน้าขอนแก่นและจังหวัดภาคอีสาน รถหนาแน่นติดสะสม หลาย กม. ต้องเปิดช่องทางพิเศษ ยาวกว่า 5 กม. เร่งระบายรถ ขณะถนนบายพาสเมืองโคราช เชื่อมมอเตอร์เวย์ M6 รถเพียบ
วันนี้ (11 เม.ย.69) สภาพจราจรที่ จ.นครราชสีมา เมื่อเวลาประมาณ 15.30 น. ที่ผ่านมา มีปริมาณรถหนาแน่นทั้งบนเส้นทางสายหลักและสายรอง โดยที่บริเวณถนนมิตรภาพ ช่วงมอจะบก ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว พบว่า ยังมีประชาชนเดินทางอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่มีรถติดสะสม รถยังคล่องตัว สามารถทำความเร็วได้ตามปกติ ซึ่งมีรถทัวร์โดยสารประจำทางสัญจรร่วมทางมาเป็นระยะ และบางคันแวะจอดริมถนน ปากทางเข้าตำบลคลองไผ่ เพื่อให้ผู้โดยสารลง
ส่วนที่บริเวณถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ช่วงผ่านร้านไทวัสดุ ตำบล ปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จากภาพมุมสูงจะเห็นว่า ปริมาณรถหนาแน่น เคลื่อนตัวได้ช้า สลับหยุดนิ่ง ประชาชนเร่งเดินทางกลับภูมิลำเนาในภาคอีสานอย่างต่อเนื่อง และมีซึ่งแขวงทางหลวงฯ ได้วางแท่งแบริเออร์ปูนและแท่งไฟเบอร์เป็นทางยาว เพื่อแบ่งช่องจราจร เพราะถนนคอนกรีตที่เพิ่งก่อสร้าง ยังเก็บรายละเอียดไม่เรียบร้อย ทำให้พื้นขอบทางต่างระดับกัน จึงต้องกั้นแบ่งช่องทางเอาไว้เพื่อบังคับการจราจร ซึ่งรถที่สัญจรบนทางในช่วงนี้ จะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล ทั้งรถเก๋งและรถกระบะบรรทุกคนและสิ่งของกลับไปเยี่ยมญาติในจังหวัดภูมิลำเนา
ในขณะที่ถนนมิตรภาพ ช่วงผ่านแยกตลาดแค ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง ยาวไปจนถึงแยกบ้านวัด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา รวมระยะทางยาวกว่า 20 กิโลเมตร พบว่า ปริมาณรถที่มุ่งหน้าไปจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดทางภาคอีสาน มีปริมาณมากเต็มทุกช่องทาง ซึ่งปกติถนนมิตรภาพช่วงบริเวณนี้จะมีฝั่งละ 3 ช่องจราจร แต่ช่วงบ่ายแก่ๆ วันนี้ ฝั่งขาออกนครราชสีมา มุ่งหน้าขอนแก่น พบว่า มีรถจำนวนมากที่วิ่งบนไหล่ทาง จนกลายเป็น 4 ช่องจราจร และในจุดที่เป็นพื้นที่โล่งข้างทาง จะมีรถบางคันที่ลักไก่ขับแซงขึ้นมา หวังจะไปเบียดเข้าช่องทางหลักด้านหน้า ทำให้เสี่ยงเกิดอันตรายเฉี่ยวชนกันได้ อีกทั้งจะยิ่งทำให้การจราจรล่าช้าติดขัดมากขึ้นด้วย ทางตำรวจทาหลวงจึงต้องนำรถตรวจการณ์มาจอด เพื่อคอยกำกับดูแลไม่ให้ฝ่าฝืนแซงในที่คับขัน หรือในจุดที่ไหล่ทางแคบ หรือมีการบีบช่องจราจรเหลือแต่ 2 ช่องในโซนที่มีการก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางด้วยความปลอดภัยสูงสุด
ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงที่ 1 นครราชสีมา ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงบ้านส้ม เปิดช่องทางพิเศษ บริเวณแยกบ้านสัมฤทธิ์ จนถึงแยกตลาดแค เป็นระยะทางยาวกว่า 5 กิโลเมตร เพื่อเร่งระบายรถที่สะสมเป็นทางยาวหลายกิโลเมตร ทำความเร็วได้เพียง 40-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ให้สัญจรได้คล่องตัวมากขึ้น คาดว่า ช่วงเย็นยาวไปจนตลอดทั้งคืนนี้ จะมีประชาชนแห่เดินทางกลับกันอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณสัญจรบนทางเพิ่มสูงขึ้นอีก