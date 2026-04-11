(คลิป)เผยนาทีชนวินาศเซ่นสงกรานต์ลำปาง! รถพ่วงเบรกไม่อยู่กวาดเรียบรวม 9 คัน ตาย 2 เจ็บ 7 เด็ก 3 ขวบรอดหวุดหวิด

ลำปาง – อุทาหรณ์สุดสลดเซ่น 7 วันอันตรายสงกรานต์ลำปาง..รถพ่วงขนสุขภัณฑ์จากสระบุรีส่งขึ้นเชียงใหม่ ถึงทาง 4 เลน ลงเนินเมืองเถิน-ลำปาง ก่อนเข้าจุดซ่อมสร้างถนนเบรกไม่อยู่ ชนวินาศสันตะโรรถที่ชะลอตัวอยู่ด้านหน้า เริ่มจากเก๋ง-ปิกอัพ ก่อนชนต่อกันระเนระนาดรวม 9 คัน ดับคาซาก 2 เจ็บ 7 ราย เด็ก 3 ขวบรอดหวุดหวิด
ความคืบหน้า กรณีเกิดอุบัติเหตุหมู่ บริเวณถนน ถ.พหลโยธิน(ขาขึ้น) กม.601 ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง ซึ่งเป็นช่วงที่ก่อสร้างทางแล้วเสร็จ ผิวทางคอนกรีต 4 ช่องจราจร ตีเส้นจราจรและติดอุปกรณ์ราวกันอันตรายแล้วเสร็จ อีกประมาณ 900 เมตร ถึงจุดเข้าทางเบี่ยง ทล.1 กม.600+900LT ตรงข้ามอุทยานแห่งชาติแม่วะ เมื่อเวลาประมาณ 15.00 น.เศษที่ผ่านมา(11 เม.ย.69)
บริเวณดังกล่าวอยู่ระหว่างมีการซ่อมแซมผิวจราจร ทำให้รถด้านหน้าชะลอและจอดต่อแถวยาว เบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 7 ราย และติดอยู่ในรถ 2 ราย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เถิน เข้าร่วมตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุร่วมกับสมาคมกู้ภัยลำปางจุดเถิน สมาคมกู้ภัยลำปางจุดแม่พริก นำรถพยาบาลพร้อมเครื่องตัด-ถ่างสนับสนุนที่เกิดเหตุ
เมื่อไปถึงพบรถจำนวน 9 คัน ได้รับความเสียหาย จากการชนกัน โดยพบว่ารถพ่วง Isuzu ทะเบียน 72-3913 สระบุรี เบรกไม่อยู่ ชนรถเก๋ง และปิกอัพที่ชะลอตัวอยู่ ทั้งหมด 9 คัน (รวมรถพ่วงที่ชน) ได้แก่ 1.รถเก๋งฮอนด้า บรอนซ์เงิน ไม่ทราบทะเบียน 2.รถเก๋งสีบรอนซ์เงิน ไม่ทราบทะเบียน 3.รถยนต์ฮอนด้าสีดำ ฎน4494 กรุงเทพ 4.รถยนต์มาสด้า ของคุณคฑาวุธ M9 สท.1 ขอ1135 เชียงใหม่ 5.Toyota Avanza สีขาว ทะเบียน ญฬ3079 กรุงเทพ 6.รถเก๋งฮอนด้าขาว ไม่ทราบทะเบียน สภาพหงายท้องกลางถนน 7.เก๋ง MG ดำ ญฌ429 กรุงเทพ 8.รถตู้Volkswagen (VW) รุ่น Caravelle ทะเบียน ฮษ5414 กรุงเทพ สีขาว
ทีมกู้ภัยได้เร่งช่วยผู้บาดเจ็บ 6 คน ส่งโรงพยาบาลเถิน และมีผู้ที่ติดอยู่ในรถเสียชีวิต 2 (สามีภรรยา) สาหัส1 เป็นเด็กอายุประมาณ 2-3 ขวบ
เบื้องต้น กู้ภัย แจ้งว่า เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเร่งใช้เครื่องตัดถ่างช่วยผู้ติดในรถออกมาสำเร็จ ในเวลาประมาณ 15.24 น. รายแรกเป็นเด็กหญิงวัย 3 ขวบ (เคสแดง) รายที่ 2 เป็นหญิง อายุประมาณ 40 ปี (เสียชีวิต) และ รายสุดท้าย เป็นชายเสียชีวิต เช่นกัน ถึงเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำทั้ง 3 รายออกมาสำเร็จ รวมมีผู้เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 7 ราย แบ่งเป็น เคสสีแดง เด็กหญิงวัย3 ขวบ 1 ราย เคสสีเหลือง 1 ราย เคสสีเขียว 5 ราย นำส่งโรงพยาบาลเถิน แม่พริก และสบปราบ
ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวคนขับรถพ่วง อายุ 40 ปี ชาวจังหวัดพิษณุโลก มาสอบสวน ซึ่งเจ้าตัวให้การว่าขับรถขนสุขภัณฑ์จากสระบุรี จะขึ้นไปส่งเชียงใหม่ มาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางลงเนินได้พยายามเบรกแล้วแต่ไม่อยู่ จึงพุ่งชนรถที่จอดชะลอเข้าทางช่วงที่มีการก่อสร้างอยู่ด้านหน้า จนเกิดเหตุสลดดังกล่าว
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียด และจะดำเนินคดีกับผู้ขับขี่รถพ่วงตามกฎหมายต่อไป ท่ามกลางความสูญเสียที่สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้พบเห็นอย่างมาก
ขณะเดียวกัน การจราจรบริเวณจุดเกิดเหตุยังคงติดขัดอย่างหนัก เนื่องจากเป็นเส้นทางหลักขึ้นสู่ภาคเหนือในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เจ้าหน้าที่ต้องเร่งระบายรถและใช้รถยกเข้าดำเนินการเคลื่อนย้ายซากรถออกจากพื้นที่