นครปฐมเข้มวันแรกสงกรานต์ รองผู้ว่าฯ นำประชุมคุมอุบัติเหตุ ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ 24 ชม.

นครปฐม – รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 วันแรกของการควบคุมเข้มข้น พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ–จุดบริการประชาชน ย้ำบังคับใช้กฎหมายเคร่งครัด ลดเจ็บ-ตาย
วันนี้ ( 11 เม.ย.) นายณรงค์วิทย์ พบพาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2569 จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นวันแรกของช่วงควบคุมเข้มข้น ณ ห้องประชุมอภิรมย์ฤดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
ทั้งนี้ ได้มีการรับสัญญาณถ่ายทอดสดผ่านระบบ Video Conference จากการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ซึ่งมีการแถลงข่าวประจำวันและสรุปผลการดำเนินงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2569 จากส่วนกลาง โดยมี พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม
ภายหลังการประชุม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดบริการประชาชน และด่านชุมชน ในพื้นที่อำเภอดอนตูม และอำเภอนครชัยศรี อาทิ บริเวณหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสามง่าม ตำบลสามง่าม, หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนตูม, บริเวณสี่แยกวัดละมุด ตำบลวัดละมุด และหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี
ในการนี้ ได้มอบน้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลัง และอาหารสำเร็จรูป เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่เสียสละเวลาอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงเทศกาล
พร้อมกันนี้ ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบสภาพสัญญาณไฟ ป้ายเตือน รวมถึงพื้นที่ก่อสร้างให้มีความปลอดภัย หากเกิดอุบัติเหตุให้เร่งเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุอย่างรวดเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด
อย่างไรก็ตาม สำหรับพื้นที่อำเภอนครชัยศรี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ไม่พบผู้เสียชีวิต โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมได้ขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันรักษาสถิติดังกล่าวไว้ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และการสูญเสียให้น้อยที่สุดตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้.