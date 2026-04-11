สลดเซ่น 7 วันอัตรายสงกรานต์ลำปาง!รถชนวินาศ 9 คันรวด เบื้องต้นดับแล้ว 2 เจ็บ 6

ลำปาง – เกิดอุบัติเหตุหมู่..รถชนกันวินาศสันตะโรบนถนนเถิน-ลำปาง เริ่มจากรถพ่วงเบรกไม่อยู่ชนเก๋ง-ปิกอัพที่ชะลอตัวก่อนถึงจุดเข้าทางเบี่ยง ก่อนชนกันเป็นลูกระนาดเบ็ดเสร็จ 9 คันรวด เบื้องต้นดับแล้ว 2 เจ็บอย่างต่ำ 6 ราย
วันนี้(11 เม.ย.69) เมื่อเวลาประมาณ 15.00 น.ที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุหมู่รถชนกันบนถนน 4 ช่องจราจร เถิน-ลำปาง ช่วงที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ก่อนถึงจุดเข้าทางเบี่ยง ทล.1กม.600+900LT เบื้องต้นมีรายงานว่า จุดเริ่มต้นเกิดจากรถพ่วงทะเบียนสระบุรี เบรกไม่อยู่ ได้ชนรถเก๋งและปิกอัพที่ชะลอตัวก่อนเข้าทางเบี่ยง จนทำให้เกิดการชนต่อเนื่องกันเป็นลูกระนาดรวม 9 คันรวด
ประกอบด้วย 1.รถพ่วง Isuzu ทะเบียนสระบุรี 2.รถเก๋งฮอนด้า บรอนซ์เงิน ไม่ทราบทะเบียน (กำลังช่วยเหลือ) 3.รถเก๋งสีบรอนซ์เงิน ไม่ทราบทะเบียน 4.รถยนต์ฮอนด้าสีดำ ฎน4494 กรุงเทพ 5.รถยนต์มาสด้า ทะเบียน ขอ1135 เชียงใหม่ 6.Toyota Avanza สีขาว ทะเบียน ญฬ3079 กรุงเทพ 7.รถเก๋งฮอนด้าสีขาว ไม่ทราบทะเบียน สภาพหงายท้องกลางถนน 8.เก๋ง MG สีดำ ญฌ 429 กรุงเทพ และ 9.รถตู้Volkswagen (VW) รุ่น Caravelle ทะเบียน ฮษ5414 กรุงเทพ สีขาว
อุบัติเหตุหมู่ดังกล่าว ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ราย พบผู้บาดเจ็บ นำส่งโรงพยาบาล 6 คน อย่างไรก็ตาม ณ เวลา 16.00 น. เจ้าหน้าที่กำลังใช้อุปกรณ์ตัดถ่างช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในรถ