ศูนย์ข่าวศรีราชา- รองผู้ว่าฯ ชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ–จุดบริการนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ในเขต อ.ศรีราชา และเขตตัวเมืองชลบุรี เน้นดูแลความปลอดภัย เชื่อจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่มากเหมือนทุกๆเทศกาลสำคัญ
เมื่อเวลา 09.00น.วันนี้ (11 เม.ย.) นายพงศ์ธสิษฐ์ ปิจนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการนักท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.เมืองชลบุรี และ อ.ศรีราชา โดยมีนายวรจักร สถาพรภิญโญ นายอำเภอเมืองชลบุรี และนางภัทรชนันท์ ผ่องผาด นายอำเภอศรีราชา รวมให้การต้อนรับและออกตรวจ ณ จุดตรวจสำคัญ
อาทิ จุดตรวจเทศบาลตำบลบางทราย, จุดตรวจเทศบาลตำบลเสม็ด, จุดตรวจสวนไอเพลส ตลาดลุงหมื่น, จุดบริการทางน้ำเกาะลอย และจุดตรวจหน้าที่ว่าการอำเภอศรีราชา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความพร้อมในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การดูแลความปลอดภัย รวมถึงการให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดยาว ที่คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมาก
นอกจากนั้น รองว่าราชการจังหวัดชลบุรี ยังได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกจุด พร้อมได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่