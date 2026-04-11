ระดม จนท.เร่งดับไฟไหม้ป่าดอยสุเทพ-ผู้ว่าฯลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด

เชียงใหม่-ระดม จนท.และอาสาสมัครกว่า100คน พร้อมเฮลิคอปเตอร์ 2 ลำ เร่งดับไฟไหม้ป่าดอยสุเทพใกล้วัดพระธาต ขณะที่ผู้ว่าฯ ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่าช่วงเช้าวันนี้(11เม.ย.69) เกิดไฟป่าภายในเขตอุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ รวม 5 จุด ลุกลามเข้าสู่บริเวณ ด้านหน้า วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร และ ศาลาแปดเหลี่ยม ด้านทิศตะวันออก ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของชาวต่างชาติ ทั้งนี้นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเอง
โดยทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 16 เชียงใหม่ ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดิน จากหลายหน่วยงาน ทั้งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าผาลาด ชุดเหยี่ยวไฟ ทหารมณฑลทหารบก ที่ 33 รวมถึง ชาวบ้าน ดอยสุเทพ และ บ้านม้งดอยปุย มากกว่า 100 คน เข้าควบคุม สถานการณ์ อย่างเร่งด่วน
ขณะเดียวกันได้สนับสนุนภาคอากาศ โดยส่งเฮลิคอปเตอร์ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บินโปรยน้ำ ลดความรุนแรง ของไฟในพื้นที่สูง เพื่อควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดในช่วงเช้า ก่อนที่ในช่วงบ่าย จะส่งเฮลิคอปเตอร์ รุ่น เคเอ 32 ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมปฏิบัติการ โปรยน้ำดับไฟเพิ่มเติม เพื่อเสริมกำลัง และ ป้องกัน ไม่ให้ไฟป่าลุกลามเข้าสู่พื้นที่สำคัญของจังหวัด
สำหรับ จุดเกิดเหตุ อยู่ห่างจากวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ประมาณ 500 เมตร โดยชาวบ้านให้ข้อมูลว่า เมื่อวานนี้ ได้ร่วมกัน ทำแนวกันไฟในพื้นที่ แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ในบางช่วง เนื่องจากบริเวณที่เรียกว่า ผาผึ้ง ซึ่งมีรังผึ้ง ขนาดใหญ่ จึงไม่สามารถ เข้าดำเนินการได้ ก่อนที่ไฟป่า จะลุกลามขึ้น ในจุดดังกล่าวในวันนี้ ล่าสุด สามารถควบคุมไฟ ให้อยู่ในวงจำกัด ได้แล้ว เหลือเพียงแนวไฟที่ไหม้ดำ โดยเจ้าหน้าที่ ยังคงจัดกำลังเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปะทุซ้ำ