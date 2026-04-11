ตะลึง!แก๊งยานรกเหิม สร้างกระท่อมติดชายแดนเชียงใหม่พักยาบ้าเกือบ 4 ล้าน-ฝิ่นร่วม 5 กก.

เชียงใหม่ – ชุดปฏิบัติการข่าว แจ้งเบาะแสขนยามาชัด แต่ทหารม้า ฉก.ไชยานุภาพ ซุ่มตรวจไม่พบ..เช้านี้(11 เม.ย.)ขยายรัศมีตรวจเจอคู่ชายหญิงเฝ้ากระท่อมติดชายแดนเป็นพิรุธ แค่เห็นทหารไกลลิบพากันเผ่นแน่บ พอ จนท.เปิดกระท่อมตรวจพบซุกยาบ้าทั้งตรา 999 ตรา Y1 เบ็ดเสร็จเกือบ 4 ล้านเม็ด ฝิ่นอีกร่วม 5 กก.
ทหารร้อย.ม.1 ฉก.ไชยานุภาพ กองกำลังผาเมือง ได้รับแจ้งจาก ชป.ข่าวพิเศษ กองกำลังผาเมือง และตำรวจปราบปรามยาเสพติด (ปส.) กก.2 บก.ปส.3 ช่วงเย็นวันที่ 10 เม.ย.69 ที่ผ่านมาว่าจะมีกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติด จากประเทศเพื่อนบ้านข้ามมาเก็บพักตรงตะเข็บชายแดนตรงท้ายหมู่บ้านเปียงหลวง ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
เจ้าหน้าที่ทหารจึงจัดกำลังพลออกทำการเฝ้าตรวจบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน ต.เปียงหลวง ถัดจากช่องทางมะยมเหม็นไปทางทิศใต้ ประมาณ 900 เมตร แต่ไม่พบการเคลื่อนไหวผิดสังเกต
อย่างไรก็ตาม เช้าวันนี้(11 เม.ย.) เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย ม.1 ฉก.ไชยานุภาพ จึงนำกำลังออกตรวจสอบบริเวณพื้นที่โดยรอบ กระทั่งพบชายหญิงคู่หนึ่งอาศัยอยู่ในที่พักชั่วคราวเป็นกระท่อมมุงสังกะสีท้ายหมู่บ้านเปียงหลวง เจ้าหน้าที่เห็นว่าน่าสงสัยจึงได้แสดงตัวเพื่อขอตรวจค้น แต่เมื่อทั้งคู่เห็นเจ้าหน้าที่กลับได้วิ่งออกจากกระท่อมและใช้ความชำนาญในภูมิประเทศจนสามารถหลบหนีไปได้
จากการตรวจค้นภายในกระท่อมเจ้าหน้าที่พบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า ) บรรจุในกระสอบ 20 ใบ รวมยาบ้าจำนวนประมาณ 3,993,400 เม็ด โดยมีตราสัญลักษณ์ที่ห่อแตกต่างกันไปคือตราสัญญาลักษณ์ 999 (สีน้ำเงิน) กระสอบละ 200,000 เม็ด จำนวน 9 กระสอบ รวมจำนวน 1,800,000 เม็ด, ตราสัญญาลักษณ์ Y1 (สีแดง) กระสอบละ 200,000 เม็ด จำนวน 10 กระสอบ รวมจำนวน 2,000,000 เม็ด.ตราสัญญาลักษณ์ Y1 (สีแดง) จำนวน 193,400 เม็ด จำนวน 1 กระสอบ รวมจำนวน 193,400 เม็ด
นอกจากยี้ยังพบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ฝิ่นดิบ ) จำนวน 3 ก้อน น้ำหนักก้อนละประมาณ 1.6 กิโลกรัม รวมน้ำหนักทั้งสิ้น ประมาณ 4.8 กิโลกรัม จึงได้ยึดไว้เป็นของกลางและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลตามกฎหมายต่อไป.