“นย.จันทบุรี" ลุยกวาดล้างของหนีภาษี-ต่างด้าวผิด กม.ตลาดบ้านแหลม ชายแดนโป่งน้ำร้อน

จันทบุรี- “นย.จันทบุรี" สนธิกำลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยลุย Big Cleaning Day ตลาดบ้านแหลม ชายแดนโป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี กวาดล้างสินค้าหนีภาษี-ต่างด้าวผิดกฎหมาย พบสภาพร้านค้าปิด 100%หลังด่านปิดการค้า รวบต่างด้าว-ตรวจยึดรถต้องสงสัยตรวจสอบ
วันนี้ ( 11 เม.ย.) กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ได้บูรณาการร่วมหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินภารกิจ “Big Cleaning Day” ในพื้นที่ตลาดบ้านแหลม จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี เพื่อกวาดล้างสินค้าหนีภาษี สินค้าลักลอบนำเข้า และสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภท
ปฏิบัติการครั้งนี้ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ออกเป็น 5 ชุด โดยแต่ละชุดประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี, ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง, เจ้าหน้าที่สรรพสามิต, ตำรวจตระเวนชายแดน, ทหารพราน, ทหารนาวิกโยธิน และฝ่ายปกครอง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวด
จากการตรวจสอบภายในตลาด ซึ่งมีผู้ประกอบการมากกว่า 200 ร้านค้า พบว่าทุกร้านได้ปิดบริการแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะคล้าย “ตลาดล้าง” ซึ่งคาดว่าเกิดจากปัจจัยหลายด้าน ทั้งการเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ และการปิดจุดผ่านแดนถาวร จนทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่
นอกจากนั้นยังพบรถจักรยานยนต์ต้องสงสัย ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน และไม่มีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ จำนวน 3 คัน เจ้าหน้าที่จึงควบคุมไว้ตรวจสอบเพิ่มเติม และจะส่งให้พนักงานสอบสวน สภ.บ้านแปลง ดำเนินการตามกฎหมาย
เช่นเดียวกับการเข้าตรวจสอบบ้านพักลักษณะห้องแถวบริเวณตลาด ยังพบว่ามีผู้อยู่อาศัยชาวกัมพูชาจำนวนเล็กน้อย เนื่องจากส่วนใหญ่ได้เดินทางกลับประเทศไปก่อนหน้านี้แล้ว
โดยพบบุคคลสัญชาติกัมพูชา ที่ไม่สามารถแสดงเอกสารการเดินทางได้ 3 ราย พร้อมเด็กเล็ก 2 ราย จึงควบคุมตัวส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองดำเนินการตรวจสอบ ก่อนเข้าสู่กระบวนการผลักดันกลับประเทศตามขั้นตอนกฎหมาย
ด้าน นาวาเอกปรัชญา หาญเทียม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี เผยว่าปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน เพื่อปิดช่องว่างการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดน โดยย้ำว่าหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้น
ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ยืนยันจะเดินหน้ากวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้พื้นที่ชายแดนมีความปลอดภัย เป็นระเบียบ และโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในระยะยาวต่อไป.