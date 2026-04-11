สงกรานต์วันแรก! สายเอเชียรถแน่นทุกช่องจราจร ติดสะสมช่วงคอขวด ตร.ทางหลวงเร่งระบาย

ภาคกลาง - ประชาชนแห่เดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงหยุดยาวสงกรานต์ 2569 ส่งผลถนนสายเอเชียขาออกแน่นเต็มทุกช่องจราจร ชะลอตัวเป็นช่วง ๆ โดยเฉพาะจุดคอขวดขึ้นสะพานอยุธยา ขณะที่อ่างทองรถเริ่มหนาแน่นแต่ยังเคลื่อนตัวได้ ตำรวจทางหลวงเร่งอำนวยความสะดวกต่อเนื่อง
วันนี้ ( 11 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานสภาพการจราจรช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย พบว่าประชาชนเริ่มทยอยเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มุ่งหน้าสู่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้า ส่งผลให้ปริมาณรถบนถนนสายเอเชียขาออกเพิ่มขึ้นอย่างมาก
โดยบริเวณถนนสายเอเชีย ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 23 ก่อนขึ้นสะพานข้ามทางรถไฟ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าปริมาณรถหนาแน่นเต็มทุกช่องจราจร และเริ่มชะลอตัว เนื่องจากเป็นจุดคอขวดที่มีการปรับช่องทางจาก 4 เลน เหลือ 3 เลน เพื่อป้องกันรถจากทางคู่ขนานเบี่ยงเข้ากระแสหลัก
นอกจากนี้ บริเวณทางลงสะพานยังมีรถบางส่วนเบี่ยงซ้ายเข้าปั๊มน้ำมัน ส่งผลให้การจราจรติดสะสมเป็นระยะ ๆ โดยรถยังสามารถเคลื่อนตัวได้ด้วยความเร็วประมาณ 60–80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงพระนครศรีอยุธยาได้ลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกและเร่งระบายรถอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน มีประชาชนบางส่วนเลือกใช้เส้นทางทางหลวงหมายเลข 347 ปทุมธานี–บางปะหัน เพื่อเลี่ยงการจราจร ก่อนจะไปออกทางต่างระดับบางปะหันเข้าสู่ถนนสายเอเชียอีกครั้ง ส่งผลให้มีปริมาณรถสะสมเพิ่มขึ้นในเส้นทางหลักอย่างต่อเนื่อง
ด้านถนนพหลโยธิน พบว่าปริมาณรถเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน คาดว่าตลอดทั้งวันจะมีรถสะสมมากขึ้น เนื่องจากประชาชนเร่งเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อใช้วันหยุดยาว
ส่วนที่จังหวัดอ่างทอง เมื่อเวลา 12.00 น. สภาพการจราจรบนถนนสายเอเชีย พบว่ามีรถยนต์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังสามารถเคลื่อนตัวได้ โดยใช้ความเร็วประมาณ 70–100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ชะลอตัวในบางช่วง โดยเฉพาะบริเวณคอสะพาน ทางโค้ง และทางร่วมทางแยก
บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 60 หน้าเทศบาลตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง รถมีปริมาณมากแต่ยังคล่องตัว เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงยังคงออกอำนวยความสะดวกเป็นระยะ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่า การปรับลดราคาน้ำมันในช่วงเช้ามืดของวันที่ 11 เมษายน อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ประชาชนตัดสินใจออกเดินทางในช่วงเช้าวันเดียวกันมากขึ้น
นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะบนถนนสายเอเชีย ให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ เว้นระยะห่างจากรถคันหน้า และหลีกเลี่ยงการขับจี้ท้าย เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในช่วงการจราจรหนาแน่นตลอดเทศกาลสงกรานต์ครั้งนี้ว