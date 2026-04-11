ระทึก! รถบรรทุกนมหลับใน พุ่งชน 4 คันรวด กลางแยกพระพุทธบาท เจ็บสาหัสติดซาก 2 ราย เด็ก 9 ขวบรอดหวุดหวิด

สระบุรี - เกิดอุบัติเหตุสลด รถบรรทุกสิบล้อขนนมกล่องหลับใน พุ่งชนรถจอดไฟแดงกลาง 3 แยก รวม 4 คันรวด มีผู้บาดเจ็บ 4 ราย สาหัสติดภายใน 2 ราย เจ้าหน้าที่เร่งใช้เครื่องตัดถ่างช่วยชีวิต ขณะที่เด็กชายวัย 9 ปี รอดตายแต่ตกใจหนัก
วันนี้ ( 11 เม.ย.) ร.ต.อ.กัมปนาท ศรีพระลาน ร้อยเวรสอบสวน สภ.พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี รับแจ้งเหตุรถบรรทุกชนกันหลายคัน มีผู้ได้รับบาดเจ็บและติดภายใน เหตุเกิดบริเวณ 3 แยกไฟแดงโรงเรียนสุธี ถนนพหลโยธิน ขาไปพระพุทธบาท–สระบุรี จึงประสานหน่วยกู้ชีพ 1669 โรงพยาบาลพระพุทธบาท และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู พร้อมอุปกรณ์เครื่องตัดถ่างเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
ในที่เกิดเหตุพบรถชนกันรวม 4 คัน จอดขวางกลางแยกสัญญาณไฟ โดยรถต้นเหตุเป็นรถบรรทุกสิบล้อบรรทุกนมกล่อง ทะเบียน 67-8663 กรุงเทพมหานคร มีนายวันชัย บุญเปี่ยม อายุ 33 ปี เป็นผู้ขับขี่ และนางสาวปัญญาพร บัวคำ อายุ 32 ปี ภรรยา นั่งมาด้วย ทั้งสองติดอยู่ภายในห้องโดยสาร ได้รับบาดเจ็บสาหัส เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ใช้เครื่องตัดถ่างนำตัวออกมาและรีบนำส่งโรงพยาบาล
ภายในรถยังพบเด็กชายวันชนะ บุญเปี่ยม อายุ 9 ปี ลูกชายของผู้บาดเจ็บทั้งสองราย รอดชีวิตโดยไม่ได้รับบาดเจ็บ แต่มีอาการตกใจอย่างหนัก
ใกล้กันพบรถกระบะสีดำ ทะเบียน บพ 6972 ลพบุรี ถูกชนเสียหายบริเวณท้ายรถ นอกจากนี้ยังมีรถบรรทุกอีกคัน ทะเบียน 84-1233 นครสวรรค์ ได้รับความเสียหายบริเวณกันชน และรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กษ 154 ลพบุรี ได้รับความเสียหายเล็กน้อย โดยมี น.ส.สุกัญญา บอรินทร์ อายุ 29 ปี ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย แพทย์รับตัวตรวจอาการเพิ่มเติม
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า รถบรรทุกสิบล้อคันดังกล่าวขับมาจากจังหวัดเชียงใหม่ หลังเสร็จภารกิจส่งนม โดยมีภรรยาและลูกชายร่วมเดินทางมาด้วย เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นช่วงจอดรอสัญญาณไฟแดง คนขับเกิดอาการหลับใน ทำให้รถพุ่งชนท้ายรถที่จอดอยู่ด้านหน้าอย่างรุนแรง ส่งผลให้เกิดการชนต่อเนื่องหลายคัน
ด้านนายต้น คนขับรถบรรทุกถุงพลาสติก ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ เล่าว่า ขณะจอดติดไฟแดงอยู่นั้น รถบรรทุกสิบล้อได้พุ่งเข้าชนท้ายอย่างแรงโดยไม่มีการเบรก คาดว่าคนขับน่าจะหลับใน และจังหวะชน รถของตนช่วยรับแรงกระแทกไว้ ทำให้รถจักรยานยนต์ที่อยู่ด้านหน้าได้รับผลกระทบน้อยลง ก่อนจะรีบช่วยลากรถจักรยานยนต์ออกจากจุดอันตราย
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง พร้อมเตือนผู้ขับขี่โดยเฉพาะรถบรรทุกทางไกล ควรพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากอาการหลับในที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียร้ายแรงได้