สงกรานต์ตราดคึกคัก! นักท่องเที่ยวทะลักเกาะกูด-เกาะหมาก เจ้าท่าเข้มงวดปลอดภัย

ตราด -สงกรานต์ตราดคึกคัก! นักท่องเที่ยวต่างชาติโนสนน้ำมันราคาแพง แห่ข้ามฝั่งเที่ยวเกาะกูด-เกาะหมากแน่น เจ้าท่าเข้มงวดความปลอดภัย ส่วนผู้ประกอบการเรือ ยันตรึงค่าโดยสารตลอดเทศกาล
วันนี้ (11 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวใน จ.ตราด ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ว่ายังคงเป็นไปอย่างคึกคักแม้สถานการณ์น้ำมันยังคงมีราคาแพง แต่ก็ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยพบว่าที่บริเวณท่าเรือแหลมศอก ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด ซึ่งเป็นท่าเรือโดยสารไปยังเกาะกูด และเกาะหมาก มีปริมาณนักท่องเที่ยวหนาแน่นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
โดยมีเรือโดยสารจาก 3 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท บุญศิริเรือเร็ว จำกัด, บริษัท เสือดำโกร จำกัด และบริษัท เกาะกูดเอกเพรส จำกัด ร่วมให้บริการรับนักท่องเที่ยวกว่า 2,000 คนเดินทางไปยังเกาะกูด และเกาะหมาก
น.ส.ณัฐรดา ธรรมมะ เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าตราด ที่ร่วมอำนวยสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว บอกว่าในวันนี้ได้รับแจ้งว่าจะมีนักท่องเที่ยวกว่า 2,000 คนเดินทางไปยังเกาะหมากและเกาะกูด สำนักงานเจ้าท่า จึงต้องเข้ามาดูแลเรื่องการลงเรือ และเข้มงวดเรื่องจำนวนผู้โดยสารรซมรจทั้งแนะนำในเรื่องการเดินทางที่ในระหว่างนี้อาจมีคลื่นลม ซึ่งอาจทำให้นักท่องเที่ยวเมาเรือได้ ซึ่งในเรือเที่ยวสุดท้ายจะให้บริการถึง 16.00 น.
ด้าน นายอรรถพล กลิ่นทับ ผู้บริการบริษัท บุญศิริเรือเร็ว จำกัด เรือเผยว่า โดยสารทุกบริษัทยังคงราคาบริการเดิมตลอดช่วงเทศกาล พร้อมเตรียมหารือปรับโครงสร้างตั๋ว แยกค่ารถสองแถวออกจากค่าเรือเพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค ซึ่งวันนี้จำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางค่อนข้างสูง
" สถิติเฉพาะวันนี้ (ขาไปเพียงอย่างเดียว) มีผู้โดยสารเดินทางลงเกาะกูด ประมาณ 1,000 คน และเดินทางลงเกาะหมาก อีกกว่า 300 คน โดยประเมินว่าตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเกาะกูดเฉพาะกับทางบริษัทฯ ไม่ต่ำกว่า 3,000 - 3,500 คน อย่างไรก็ตามหากรวมทั้ง 3 บริษัท และเรือสปีดโบ๊ท น่าจะมีเกิน 10,000 คนเป็นอย่างน้อย"
ส่วนภาพรวมการท่องเที่ยวของ จ.ตราดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ถือเป็นช่วงที่มีคนเดินทางมากที่สุด แม้ก่อนหน้านี้จะมีความกังวลเรื่องวิกฤตราคาน้ำมัน แต่ด้วยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนที่ช่วยกันสื่อสาร สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวรับทราบถึงความพร้อมของปริมาณน้ำมันสำรองในจังหวัด ทำให้นักท่องเที่ยวคลายความกังวลและยังคงเชื่อมั่นที่จะเดินทางมาพักผ่อนที่ จ.ตราด อย่างต่อเนื่อง
นายอรรถพล ยังเผยถึงประเด็นราคาค่าโดยสารเรือที่อาจได้รับผลกระทบจากต้นทุนราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นว่า ผู้ประกอบการเดินเรือเกาะกูด ยังไม่มีการปรับขึ้นราคาค่าโดยสาร และกลุ่มผู้ประกอบการยังคงพยายามร่วมกันที่จะ "ตรึงราคา" ไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวจนกว่าจะพ้นช่วงเทศกาลสงกรานต์
ด้าน น.ส.วีรวรรณ คุโบะ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาพร้อมครอบครัว ได้จองเรือโดยสารและที่พักก่อน้กิดเหตุการณ์วิกฤติราคาน้ำมัน จึงไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามเรื่องค่าโดยสารและค่าที่พักที่เพิ่มขึ้น ไม่ได้เป็นปัจจัยที่จะทำให้ตนเองและครอบครัวยกเลิกการเดินทางเพราะไม่ได้เดินทางทุกวัน 3