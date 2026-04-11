หยุดสงกรานต์วันแรก ถนน 24 มุ่งสู่อีสานใต้รถคับคั่ง จนท.ปิดจุดกลับรถเสี่ยงป้องกันอุบัติเหตุ

บุรีรัมย์ - หยุดยาวเทศกาลสงกรานต์วันแรกถนนทางหลวงหมายเลข 24 มุ่งสู่อีสานใต้ ช่วง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ที่เชื่อมต่อสาย 348 เริ่มมีปริมาณรถสัญจรคับคั่ง คาดช่วงเย็นจะหนาแน่นขึ้น ขณะ จนท. นำแบริเออร์ปิดจุดกลับรถเสี่ยงอันตรายป้องกันอุบัติเหตุ ผู้เดินทางโอดปีนี้ต้องแบกภาระค่าน้ำมันแพงขึ้นเท่าตัว แต่ต้องกลับเพราะเป็นโอกาสหยุดงานหลายวันไปอยู่กับครอบครัว
วันนี้(12 เม.ย.69) บรรยากาศบนถนนทางหลวงหมายเลข 24 สายโชคชัย – เดชอุดม ช่วงอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่เชื่อมต่อกับสาย 348 รองรับรถจากทั้งจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก ก่อนมุ่งหน้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เช่น จ.บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และ จ.อุบลราชธานี วันนี้ซึ่งเป็นวันหยุดยาววันแรก ก็เริ่มมีรถสัญจรคับคั่งปริมาณรถเพิ่มขึ้นจากปกติ แต่ยังสามารถเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆ ไม่ถึงกับติดสะสม และคาดการณ์ว่าวันนี้จะมีรถเดินทางกลับคับคั่งตลอดทั้งวัน และจะหนาแน่นขึ้นในช่วงค่ำ
ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรนางรอง ร่วมกับหมวดการทางนางรอง ได้นำแบริเออร์ไปปิดจุดกลับรถเสี่ยงอันตรายจำนวน 2 จุดใหญ่ คือ บริเวณจุดกลับรถหน้าโรงพยาบาลนาง และจุดกลับรถหน้าเทศบาลเมืองนางรอง โดยจะปิดไปจนกว่ารถจะสัญจรเบาบางลง ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและเพื่อความปลอดภัยในช่วงที่มีรถหนาแน่น
จากการสอบถามประชาชน ที่เดินทางรายหนึ่ง บอกว่า ทำให้ที่บริษัทแห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรสาคร จะเดินทางกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดสุรินทร์ ทุกปีจะเติมน้ำมันประมาณ 1,500 บาท แต่ปีนี้ราคาน้ำมันที่แพงขึ้นทำให้ต้องแบกรับภาระจ่ายค่าเติมน้ำมันเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเป็น 3,000 บาท และขากลับไปทำงานก็ต้องเติมอีก 3,000 บาท แต่ก็เลือกที่จะกลับเพราะเป็นโอกาสแค่ปีละครั้งที่จะได้หยุดหลายวันกลับไปอยู่พร้อมหน้ากับครอบครัว