(คลิป) เริ่มแล้ว! มหาสงกรานต์ช้างสุรินทร์ นักท่องเที่ยวไทย-ต่างชาติ แห่เล่นน้ำกับช้างสนุกสนานสุดประทับใจ

สุรินทร์- เริ่มแล้ว มหาสงกรานต์ช้างสุรินทร์ นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ แห่เล่นน้ำกับช้างอย่างสนุกสนาน สัมผัสใกล้ชิดสุดประทับใจ คึกคักเนืองแน่นเกินคาด สุดฟินกับอุโมงค์น้ำ ปาร์ตี้โฟม และการแสดงดนตรี จัดขึ้นตลอดทั้ง 3 วัน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันแรกของมหกรรมมหาสงกรานต์คนกับช้างที่จังหวัดสุรินทร์ เริ่มแล้วอย่างคึกคักเมื่อช่วงเย็นวันที่ 10 เมษายน 2569 ปีนี้เริ่มต้นด้วยสีสันและความสนุกจัดเต็มท่ามกลางอากาศอันแสนร้อนอบอ้าว ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา (สวนช้าง) ซึ่งงานนี้จัดขึ้น 3 วันระหว่างวันที่ 10-12 เมษายน 2569
โดยเริ่มตั้งแต่เปิดงาน เวลา 16.00 น. นายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นั่งบนหลังช้างเคลื่อนขบวนแห่ ทางวัฒนธรรมจากที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์ มายังบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา เป็นระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร ก่อนลงมานำคณะส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมเล่นน้ำปะแป้งกับน้องช้างแสนรู้ที่มาคอยสร้างความสุขสนุกสนานในบริเวณพื้นที่จัดงาน โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ต่างพากันเข้าเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างเนืองแน่นสนุกสนานเกินคาด เพราะส่วนหนึ่งอาจเนื่องด้วยอากาศที่ร้อนอบอ้าวตลอดหลายวันที่ผ่านมา
นอกจากประชาชนจะได้สัมผัสเล่นน้ำกับน้องช้างใกล้ชิดแล้ว ยังได้เล่นน้ำคลายร้อนแบบเพลิดเพลินฟินสุดๆกับอุโมงค์น้ำ อุโมงค์ไฟ ปาร์ตี้โฟม และการแสดงดนตรี ซึ่งได้จัดให้ได้เล่นในงานตลอดทั้ง 3 วัน โดยภาคกลางคืนเป็นการแสดงวัฒนธรรมบนเวที การแสดงแสง สี เสียง ชุด “วิถีคนกับช้าง” ที่ถ่ายทอดความผูกพันระหว่างคนและช้างอย่างลึกซึ้งอีกด้วย
ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสืบสานพระราชเสาวนีย์เกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดสุรินทร์ ภายใต้แนวคิด “สืบสานพระราชเสาวนีย์ วิถีช้างคืนถิ่น” พร้อมผลักดันให้จังหวัดเป็นจุดหมายปลายทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ สงกรานต์ที่ไม่เหมือนที่ไหน