ไออาร์พีซี รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 69

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมา นายเลอศักดิ์ ทองร่วง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมปล่อยแถวโครงการ "ขับดีมีสุข ส่งเพื่อนพนักงานกลับบ้าน ด้วยความปลอดภัยและกลับมาทำงานด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยม” ที่บริเวณประตู1หน้าบริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

พร้อมกันนี้ยังได้มอบหมายให้ นายภุชงค์ วีรวงศ์ เจ้าหน้าที่อาวุโส มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนและอำนวยการจราจร ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2569 ในพื้นที่รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี รวมทั้งสิ้น 6 จุด 

ประกอบด้วย คณะตำรวจช่าง สภ.เมืองระยอง ,จุดบริการประชาชนตำบลบ้านแลง ,เชิงเนิน, นาตาขวัญ ทับมา และตำบลตาขัน เพื่ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้มีไว้ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และบริการประชาชน

 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปพร้อมกับการดูแลชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไป










