นทท.ไทย-ต่างชาติคึกคัก! สนามบินหัวหินแน่นทุกเที่ยวบิน โรงแรมอัดโปรสู้วิกฤตน้ำมัน ยอดจองพุ่งช่วงสงกรานต์

ประจวบคีรีขันธ์ – บรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2569 ที่ ท่าอากาศยานหัวหิน เป็นไปอย่างคึกคัก นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติแห่เดินทางเข้าพื้นที่ต่อเนื่อง ส่งผลให้เที่ยวบินเต็มทุกไฟลต์ ขณะที่ผู้ประกอบการโรงแรมเร่งอัดโปรโมชั่นสู้วิกฤตราคาน้ำมัน พบยอดจองห้องพักช่วงวันที่ 12–14 เม.ย. เต็มเกือบทั้งหมด
วันนี้ (10 เม.ย. ) นายกิติพงษ์ สิริเพชรเกษม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ พร้อมด้วย น.ส.ชนัตถา ศรีเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหัวหิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวจำนวน 160 คน ที่เดินทางด้วยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD3900 เส้นทางเชียงใหม่–หัวหิน เพื่อเดินทางท่องเที่ยวและพักผ่อนกับครอบครัวในช่วงเทศกาล สงกรานต์ ที่ ท่าอากาศยานหัวหิน
ภายในงานมีการมอบของที่ระลึก อาทิ พวงมาลัยดอกรัก ปืนฉีดน้ำ แว่นตากันน้ำ ซองกันน้ำสำหรับโทรศัพท์ ขันจิ๋วสำหรับสรงน้ำพระ รวมถึงเครื่องดื่มต้อนรับ สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
นอกจากนี้ บริเวณขาออกยังมีการแสดงสุดอินเทรนด์ “ห่มสไบใส่ยีนส์” ประกอบเพลง Bangkok City จากสายการบิน สร้างสีสันและรอยยิ้มให้กับผู้โดยสารที่รอเช็กอินอย่างคึกคัก
นายกิติพงษ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว พร้อมยืนยันศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งที่พัก ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยว โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่าน QR Code เพื่ออำนวยความสะดวกด้านข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยว
จากการสำรวจผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักในพื้นที่ พบว่ายอดจองห้องพักเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แม้จะเผชิญกับปัจจัยต้นทุนจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น โดยมีอัตราการจองเฉลี่ยอยู่ที่ 80–90% และหลายแห่งเต็มในช่วงพีคระหว่างวันที่ 12–14 เมษายน
ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการได้ปรับกลยุทธ์รับมือ ด้วยการออกโปรโมชั่นกระตุ้นการท่องเที่ยว เช่น บริการรถรับ-ส่งฟรีระหว่างสนามบินกับโรงแรม หรือการนำใบเสร็จค่าน้ำมันมาแลกรับส่วนลดค่าห้องพัก 300–500 บาท เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและดึงดูดนักท่องเที่ยว
อย่างไรก็ตาม แม้ราคาน้ำมันจะปรับตัวสูงขึ้น แต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล โดยภาพรวมยังคงคึกคักและมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในช่วงวันหยุดยาวนี้