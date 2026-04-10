ระยองเข้มสกัดทุเรียนอ่อน! รองผู้ว่าฯนำทีมตรวจแผงขายริมถนนสาย36 ยังไม่พบด้อยคุณภาพ​

ระยอง- รองผู้ว่าฯ ระยอง นำทีมสุ่มตรวจแผงขายทุเรียนริมถนนสาย 36ตลอดสายทั้งในพื้นที่ อ.เมืองระยอง และนิคมพัฒนา ป้องกันผู้ค้าลอบขายทุเรียนอ่อน พบหลายแผงไม่ปิดป้ายแสดงราคาชัดเจนจึงได้ว่ากล่าวสาย เบื้องต้นไม่พบด้อยคุณภาพ
วันนี้ ( 10 เม.ย.) น.ส.สลารีวรรณ ทัพทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย น.ส.สมหมาย พลมณี เกษตรจังหวัดระยอง, นางเอกอนงค์ บัวมาศ พาณิชย์จังหวัด และนายธนโชค พงษ์ชวลิต เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง ได้นำทีมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องออกสุ่มตรวจแผงขายทุเรียนริมถนนบายพาสสาย 36 ตลอดสายในพื้นที่ 2 อำเภอ คือ อ.เมืองระยอง และ อ.นิคมพัฒนา ตามมาตรการการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ (อ่อน) ออกสู่ตลาดและถึงมือผู้บริโภค หรือนักท่องเที่ยวที่อาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดระยอง
โดยเจ้าหน้าที่เน้นตรวจสอบความอ่อนแก่ของทุเรียน ความเที่ยงตรงของตราชั่งกิโล และกำชับให้ผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคาที่ชัดเจน ซึ่งจากการลงพื้นที่สุ่มตรวจพบว่าหลายร้านไม่ปิดป้ายแสดงราคา จึงได้ว่ากล่าวตักเตือน
น.ส.สลารีวรรณ เผยว่า นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มีความห่วงใยทั้งผู้ขายและผู้บริโภคทุเรียนระยอง ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดกรณีซื้อทุเรียนไปบริโภคแล้วพบว่าทุเรียนอ่อน จึงได้นำทีมลงสุ่มตรวจแผงขายทุเรียนในพื้นที่ พร้อมกำชับให้ผู้ขายทุเรียนห้ามนำทุเรียนอ่อนออกขายให้ผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวโดยเด็ดขาด
" จากการสุ่มตรวจพบว่า บางเจ้าไม่ปิดป้ายแสดงราคาที่ชัดเจด จึงได้ว่ากล่าวตักเตือนไป และหากลงมาสุ่มตรวจอีกครั้งพบอีกก็จะดำเนินคดีทันที รวมทั้งยังมีการสุ่มตรวจเครื่องชั่งกิโลว่ามีความเที่ยงตรงด้วยหรือไม่ นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขายขอให้ได้มีการชี้แจงให้ผู้บริโภคทราบด้วยว่า ต้องการบริโภคทุเรียนแบบใดก่อนการซื้อขาย เพื่อเกิดความเป็นธรรมกับผู้บริโภคอีกด้วย" รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าว
ทั้งนี้หากผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้แจ้งได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ, จังหวัด และสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง เพื่อจะได้ทำการตรวจสอบและดำเนินคดีต่อไป.