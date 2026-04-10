เปิดตัวรับสงกรานต์! ลูกฮิปโปแคระกลมดุ๊กดิ๊ก สมาชิกใหม่สวนสัตว์โคราช หลานแท้ๆซุปตาร์ “หมูเด้ง”

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา-ไม่ต้องรอนาน! สวนสัตว์โคราช เปิดตัวลูกฮิปโปแคระ หลานแท้ๆ ซุปตาร์ "หมูเด้ง" รับเทศกาลสงกรานต์ ให้นักท่องเที่ยวมาฟินกับความน่ารักของสมาชิกใหม่ ตัวกลมดุ๊กดิ๊ก แบบเต็มๆ ได้11 เม.ย.นี้ เผยความน่ารักไม่แพ้ “น้าหมูเด้ง” กระแสตอบรับพุ่งแรง ล่าสุดปชช.สนใจแห่ประกวดตั้งชื่อกว่า 1 แสนคนแล้ว
วันนี้ (10 เม.ย.69) ที่ ส่วนแสดงฮิปโปโปเตมัสแคระ ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา จ.นครราชสีมา นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา ได้ระดมทีมสัตวแพทย์และผู้ดูแลสวัสดิภาพสัตว์ของสวนสัตว์นครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจเช็คสุขภาพและติดตามความพร้อมของลูกฮิปโปแคระสมาชิกใหม่ เพศเมีย ที่เพิ่งคลอดเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา เกิดจาก “แม่หมูกรอบ” ที่เป็นพี่สาวของ “หมูเด้ง” จากสวนสัตว์เปิดเขาเขียว กับพ่อฮิปโปแคระชื่อ “พ่อขนุน” ซึ่งเดิมมีน้ำหนักแรกเกิด 5 กิโลกรัม แต่วันนี้ชั่งน้ำหนักได้ 8 กิโลกรัมแล้ว และสุขภาพโดยรวม แข็งแรงสมบูรณ์ดี เดินเก่ง และเริ่มเรียนรู้การกินนมแม่ได้เป็นอย่างดี
นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา เปิดเผยว่า การตรวจสุขภาพลูกฮิปโปแคระสมาชิกใหม่ครั้งนี้ เพื่อประเมินความสมบูรณ์ของร่างกายอย่างละเอียด เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดให้นักท่องเที่ยวและแฟนคลับได้เข้าชมความน่ารักรับเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ ซึ่งผลการตรวจสุขภาพและพัฒนาการ พบว่า ลูกฮิปโปแคระ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และมีพัฒนาการดี เริ่มจะเล่นและมีความซุกซนตามวัย
จึงมีความมั่นใจว่า สามารถเปิดตัวให้นักท่องเที่ยว รวมถึง แฟนคลับที่คอยติดตามข่าว ได้มาเยี่ยมชมความน่ารักของลูกฮิปโปแคระตัวนี้ โดยไม่ต้องรอไปจนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2569 ตามที่เคยประกาศไปก่อนหน้านี้ และจะเปิดตัวเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ 11 เมษายน 2569 เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวสวนสัตว์นครราชสีมาในช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์นี้
ส่วนเรื่องการดูแล จะมีทีมสัตวแพทย์และผู้ดูแลฯ มาตรวจประเมินสุขภาพแบบวันต่อวัน พร้อมกับตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่ส่วนแสดง ทั้งระบบความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม เพื่อให้เหมาะกับสวัสดิภาพของสัตว์ และสามารถรองรับปริมาณผู้เข้าชมได้อย่างเพียงพอ ซึ่งคาดว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ จะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาชมความน่ารักของลูกฮิปโปแคระ ตัวกลมดุ๊กดิ๊ก ‘หลานของหมูเด้ง’ ลูกฮิปโปแคระตัวแรกของสวนสัตว์นครราชสีมา กันเป็นจำนวนมาก
และด้วยความน่ารัก ไม่แพ้ “น้าหมูเด้ง” ทำให้กระแสตอบรับพุ่งแรง เป็นที่ฮอตฮิตอย่างมาก ซึ่งล่าสุดวันนี้ มีประชาชนสนใจเข้าประกวดตั้งชื่อให้กับลูกฮิปโปแคระตัวนี้ ยอดเกิน 100,000 คนแล้ว ซึ่งสวนสัตว์นครราชสีมา ยังเปิดให้แฟนคลับได้ร่วมส่งรายชื่อน่ารักๆ ความหมายดีๆ เสริมความปังให้กับลูกฮิปโปแคระ ได้ทางเพจ สวนสัตว์นครราชสีมา KORAT ZOO ไปจนถึงวันที่ 20 เมษายน 2569 และอย่าลืมมาแวะชมหลานสาวแท้ๆ ของซุปตาร์ "หมูเด้ง" ที่พร้อมมาโชว์ตัวให้ได้ชมกันแล้ววันนี้ ที่สวนสัตว์นครราชสีมา รับรองว่าจะฟินน์และอินในความน่ารักน่ากอดของสมาชิกใหม่ตัวน้อยตัวนี้อย่างแน่นอน