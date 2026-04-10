(คลิป)"พระสิ้นคิด"หลั่งน้ำตาไลฟ์สดถูกกล่าวหารุกป่าสงวน ชูศรี เชิญยิ้ม ลูกศิษย์พาดูพื้นที่จริง

อุบลราชธานี-กลั้นไม่อยู่ “พระสิ้นคิด” หรือหลวงตาสินทรัพย์ จรณธัมโม หลั่งน้ำตากลางไลฟ์สด ปมป่าไม้บุกกล่าวหาพุทธอุทยานรุกที่ป่า 12 ไร่ ทั้งที่ข้อเท็จจริงเป็นการขอพื้นที่คืนจากชาวบ้านที่เคยรุกป่าทำการเกษตร ด้านตลกชื่อดังชูษี พาดูพื้นที่พิพาทคือสวนยางเก่าชาวบ้านคืนให้หลวงตามาปลูกป่า
หลังจากที่ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ลงพื้นที่ตรวจสอบ พุทธอุทยานที่พักสงฆ์วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 3 เม.ย.2569 และเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.ช่องเม็ก เมื่อวันที่ 4 เม.ย.ความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 จำนวน 12 ไร่เศษ ในการนี้ทางเพจของกรมป่าไม้เองได้มีการระบุผลการตรวจสอบและจะทำเรื่องพิจารณาการยกเลิกใบอนุญาตพุทธอุทยานของที่พักสงฆ์วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ จนทำให้เป็นกระแสในโลกออนไลน์ นักวิชากร อินฟู นักร้อง นักแสดงออกมาแสดงความคิดเห็นปกป้องพระสิ้นคิดกันจำนวนมาก
ล่าสุดเช้าวันนี้(10เม.ย.) หลวงตาสินทรัพย์ จรณธัมโม หรือ พระสิ้นคิด ประธานที่พักสงฆ์พุทธอุทยานวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ได้ไลฟ์สดตามปกติ โดยมีบางช่วงบางตอนที่หลวงตาสินทรัพย์ หยุดนิ่ง พูดไม่ออกด้วยความน้อยใจ และอัดอั้นเกี่ยวกับการถูกกลั่นแกล้งจากผู้ที่ไม่หวังดีร้องเรียนให้เข้าตรวจสอบ 10 กว่าครั้ง จนมาเป็นข่าวดังในครั้งนี้
หลวงตาสินทรัพย์ ยังกล่าวพร้อมทั้งน้ำตาว่า เรื่องของทางคดีให้เต็มที่ ใครผิดว่าไปตามผิด พระองค์ไหนผิดก็ว่าไปตามผิด ตนไม่ขอร้องให้ใครเข้ามาช่วย ตนไม่เคยทวงบุญคุณกับใคร ตนเป็นคนพูดจริง ทำจริง ยึดถือสัจจะ พระธรรมยุต พระเถระ ตามสบาย ไม่ต้องปกป้องตน ตนช่วยตัวเองมาโดยตลอดตอนนี้สลดสังเวชในใจ
ทำให้วันนี้มีลูกศิษย์ที่เคารพนับถือหลวงตาสิ้นคิด ทยอยเดินทางเข้ากราบและให้กำลังใจ หลวงตาสินทรัพย์ อย่างต่อเนื่องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ขณะที่ ชูษี เชิญยิ้ม ศิลปินตลกชื่อดังได้พาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ดูพื้นที่จริง ที่ถูกกล่าวหาว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนในการปลูกสร้างกุฎิและศาลา ซึ่งจากการสังเกตพบว่าพื้นที่มีลักษณะเป็นลานหิน มีต้นยางพาราปลูกอยู่ตลอดพื้นที่ โดยต้นยางพาราแต่ละต้นสูง 4-6 เมตร คาดว่ามีอายุมากกว่า 5-10 ปี แทรกด้วยกุฏิไม้ไผ่มุงหญ้าคาแทรกตามลานหิน กระจายทั่งพื้นที่ ไม่มีต้นไม้ใหญ่ลักษณะที่เป็นป่าแต่อย่างใด
ชูษี เชิญยิ้ม ยังบอกอีกว่า ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินที่หลวงตาสินทรัพย์ได้มาจากชาวบ้านที่ไม่สามารถทำการเกษตรได้ ชาวบ้านหลายรายจึงได้เข้าไปหาหลวงตารับช่วงดูแลต่อ ซึ่งหลวงตาสินทรัพย์เห็นดีด้วย เพื่อจะได้เอามาปลูกป่าเท่ากับปลูกป่าคืนป่า แต่เมื่อมาถูกกล่าวหาว่ารุกป่าทำให้ตนเองก็รู้สึกน้อยใจเหมือนกัน อยากจะให้ผู้ใหญ่ลงมาดูบ้าง มันจุกในใจบางทีก็น้อยใจ เหมือนไม่ได้รับความยุติธรรม