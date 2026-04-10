อย.เตรียมงัดมาตรการเข้ม “เชือดน้ำมะพร้าวปลอม” ฟื้นความเชื่อมั่น ช่วยเกษตรกรสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม – สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม จับมือสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินหน้าหามาตรการควบคุมน้ำมะพร้าวปลอม หลังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และรายได้ของเกษตรกร เตรียมใช้เทคโนโลยีตรวจสอบความแท้ สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค
วันนี้ (10 เม.ย. ) นายสมฤทธิ์ วงษ์สวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมร่วมกับสมาชิก ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ โดยมีตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเข้าร่วม เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำมะพร้าวปลอมที่กำลังส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการแปรรูปมะพร้าวในพื้นที่ ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม
ภญ.สุวัสสา สุขเจริญคณา เภสัชกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วย ภญ.สุอาภา กลั่นประเสริฐ เภสัชกรชำนาญการ ได้ให้ข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ “ล้งมะพร้าว” เพื่อให้สภาเกษตรกรนำไปเผยแพร่แก่เกษตรกรอย่างถูกต้อง
ทั้งนี้ กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องมี 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งกำกับดูแลโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุข โดยล้งมะพร้าวถือเป็นกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องขออนุญาตจากท้องถิ่นก่อนดำเนินการ หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
สำหรับ พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 มีการแบ่งสถานที่ผลิตตามขนาด หากเข้าข่ายโรงงานต้องขออนุญาตจากสำนักงานอุตสาหกรรม แต่หากเป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี (GMP) อย่างเคร่งครัด
ปัจจุบันจังหวัดสมุทรสงครามมีล้งมะพร้าวในระบบกว่า 315 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตรายย่อยที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน แต่ยังต้องยึดมาตรฐาน GMP อย่างเข้มงวด อย่างไรก็ตาม หากมีการแปรรูปเพื่อจำหน่ายโดยตรง ผู้ประกอบการต้องขออนุญาตสถานที่ผลิต ขอเลขสารบบอาหาร (อย.) 13 หลัก และจัดทำฉลากให้ถูกต้องก่อนวางจำหน่าย
ด้านบทลงโทษ หากไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน เช่น สถานที่ผลิตไม่ผ่าน GMP ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หากตรวจพบโลหะหนักเกินมาตรฐาน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท และหากพบสิ่งอันตรายต่อสุขภาพ มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ภญ.สุวัสสา เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ อยู่ระหว่างพัฒนาแนวทางตรวจสอบ “น้ำมะพร้าวแท้” โดยใช้เทคโนโลยีตรวจวัดอัตราส่วนคาร์บอนที่เสถียร ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์บรรจุขวด
หากตรวจพบว่าเป็น “น้ำมะพร้าวปลอม” จะเข้าข่ายความผิดฐานผลิตอาหารปลอม มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 – 100,000 บาท ตามกฎหมาย นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างการศึกษาวิธีตรวจสอบสารให้ความหอมของน้ำมะพร้าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับ
ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวคาดว่าจะช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้า สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค และปกป้องรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวในพื้นที่อย่างยั่งยืน.