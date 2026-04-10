ดักขาล่องทุกทาง!สกัดปาเจโร่ขนยานรกกว่า 2 ล้านเม็ด บึ่งหนี จนท.ตามซิวทั้งคนนำ-คนขน ยกก๊วน 5 รายรวด

ตาก - ตำรวจตาก แกะรอยจนเจอเป้าหมายแก๊งยานรก ประสานตำรวจ บช.ปส.วางกำลังดักขาล่องทุกทางทั้งสุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ยันตาก ก่อนสกัดปาเจโร่ขนยานรกจากเชียงรายจ่อส่งลงอยุธยา กว่า 2,300,000 เม็ด พยายามบึ่งหนีแต่ไม่รอด พร้อมแจ้ง ตร.โกสัมพีนคร ดักรถนำ รวบทั้งคนขน-คนนำทาง 5 รายรวด
วันนี้(10 เม.ย.69) นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ผู้ว่าฯตาก นายธันวา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส ภาค 6 นายสุวิทย์ สิงห์อยู่ ผอ.ส่วนอำนวยการบังคับใช้กฎหมาย ปปส.ภาค 6 พ.อ.กฤษณ์ กิตติยาธิวัฒน์ รอง ผอ.กอ.รมน.ภาค 3 สย.1 นำทหารกองกำลังนเรศวร-ตำรวจ ตชด.34 แถลงข่าวปฏิบัติการสกัดจับขบวนการขนยาเสพติดผ่านพื้นที่จังหวัดตาก ยึดของกลางยาบ้าล็อตใหญ่ 2,360,000 เม็ด ผู้ต้องหาคนขน-คนนำทาง รวม 5 ราย
ปฏิบัติการดังกล่าวมีขึ้น หลังตำรวจภูธรจังหวัดตาก ซึ่งมีพื้นที่ติดชายแดนและเป็นเส้นทางจากทางภาคเหนือสู่ภาคกลาง สั่งการทุกสถานีตำรวจและกองกำกับการสืบสวน ดำเนินการสืบสวนหาข่าวและข้อมูลต่างๆ จากแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติด เพื่อวางแผนสกัดกั้นตามนโยบายตำรวจภูธรภาค 6
กระทั่งทราบว่ามีขบวนการค้ายาเสพติดจากแนวชายแดนและทางภาคเหนือ ลักลอบผ่านพื้นที่จังหวัดตากเพื่อนำสู่เข้าพื้นที่ชั้นในของประเทศ จึงประสานข้อมูลกับ กก.3 บก.สกส บช.ปส. ร่วมกันวางแผน จัดกำลังเฝ้าดูพฤติกรรมของกลุ่มขบวนการดังกล่าว และพบว่ามีความเคลื่อนไหว จึงเชื่อว่าน่าจะมีการปฏิบัติการขนยาเสพติดเร็ว ๆ นี้
ต่อมา 9 เม.ย. 69 เวลาประมาณ 03.00 น. เจ้าหน้าที่พบรถยนต์สองคันมีความเคลื่อนไหว ลักษณะขับขี่ตามกันมาจากจังหวัดพะเยา เข้าสู่แพร่ ลำปาง และตาก ตำรวจชุด กก.3 บก.สกส จึงวางกำลังวางกำลังสกัดตรวจสอบในเส้นทาง สุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สืบสวน.ภ.จว.ตาก วางกำลังตั้งแต่เขตพื้นที่ อ.สามเงา อ.บ้านตาก อ.เมืองตาก
จนเวลาประมาณ 08.00 น. พบรถยนต์ ยี่ห้อมิตซูบิชิ ปาเจโร่ สีขาว ทะเบียน ฆญ 2571 กทม. ผ่านสี่แยก รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มุ่งหน้าให้เส้นทางไป อ.วังเจ้า (สายเก่า) จึงไล่ติดตามไป และได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โกสัมพีนคร ตั้งจุดสกัดจับรถยนต์กระบะ ยี่ห้ออีซูซุ สีบรอนด์เทา ทะเบียน 3ฒษ 4216 กทม. พบนายพีรพัฒน์ เป็นผู้ขับขี่ นายเอกวัฒน์ นั่งโดยสารข้างผู้ขับขี่ และนายวทัญญู นั่งด้านหลังแคป เมื่อทั้งสามคนพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ แสดงสีหน้าตื่นตกใจ มีอาการพิรุธ ชัดเจน จึงควบคุมตัวไว้ก่อน
ขณะเดียวกันรถยนต์มิตซูบิชิ ที่เป็นรถเป้าหมายอีก ได้เลี้ยวซ้ายหลบหนีไปตามเส้นทางในหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดตามไปอย่างกระชั้นชิด จนคนขับรถยนต์คันกล่าว ได้ตัดสินใจขับลงข้างทาง ผู้ขับขี่กับผู้โดยสาร ได้เปิดประตู อาศัยจังหวะวิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าด้านข้าง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงกระจายกำลังปิดล้อมพื้นที่ กดดัน
จากการตรวจสอบรถยนต์มิตซูบิชิ พบถุงพลาสติกดำบรรจุกระสอบ สีรุ้ง จำนวน 11 ถุง ภายในเป็นยาบ้าจำนวน 2,360,000 เม็ด จึงควบคุมผู้ต้องหาทั้งสามคนพร้อมของกลาง มาทำการสอบสวนขยายผล และในช่วงเย็นของวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามจับกุมนายบุญมี กับนายชายแดน ผู้ต้องหาที่หลบหนีไปได้ บริเวณบ้านหนองตาเรือ ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
จากการสอบถามผู้ต้องหาทั้ง 5 คน ให้การรับสารภาพตรงกันว่าทั้ง 5 คน ได้ตกลงกันว่าจะไปรับลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่ จ.เชียงราย เพื่อนำไปส่งที่ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีการแบ่งหน้าที่กัน 2 ส่วน คือ รถนำและรถลำเลียงยาเสพติด หากส่งมอบยาเสพติดสำเร็จจะได้รับค่าจ้างจำนวน 700,000 บาท
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาว่า “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อการค้า, เป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนโดยไม่ได้รับอนุญาต และเป็นการทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป” ในชั้นจับกุม ผู้ต้องหา ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา พร้อมกันนั้นทางเจ้าหน้าที่จะสืบสวนขยายผลหาผู้สั่งการต่อไป