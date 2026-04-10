(คลิป)ปะทะเดือดก่อนสงกรานต์!คาราวานแบกเป้เข้าแม่อายวันนี้ เจอทหารยิงสกัด-ยึดทั้งยาบ้า/เฮโรอีน รวม 13 เป้

เชียงใหม่ – ใกล้สงกรานต์ยิ่งโหมขน..ทหารกองกำลังผาเมือง ได้เบาะแสมาก่อน จัดกำลังลาดตระเวนเฝ้าตรวจชายแดนแม่อายข้ามคืน จนพบคาราวานยานรกแบกเป้ติดหลังเข้าไทยเป็นขบวน แถมพอขอหยุดตรวจยังยิงใส่ทันที จนต้องสาดกระสุนตอบโต้ ก่อนพบฝ่ายตรงข้ามทิ้งเป้เผ่นกันหมด ยึดยาบ้าได้ 12 เป้ ไม่ต่ำกว่า 1,200,000 เม็ด-เฮโรอีนอีกเป้ใหญ่ กว่า 2 กก.
วันนี้(10 เม.ย.69) พ.อ.อำนาจ วชิรศักดิ์โสภานะ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ กองกำลังผาเมือง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมตรวจพื้นที่บ้านแก๋งตุ๋ม ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ หลังชุดปฏิบัติการทหารพราน และชุดลาดตระเวนระยะไกลกองกำลังผาเมือง ปะทะกับคาราวานขนยาเสพติด ยึดยาบ้าได้ถึง 12 เป้ เฮโรอีนอีก 1 เป้
หลังฝ่ายการข่าวกองกำลังผาเมือง ได้รับแจ้งเบาะแสการขนย้ายยาบ้าเพื่อลักลอบเข้าประเทศไทยพื้นที่ตำบลท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ จึงได้ประสาน พ.อ.กิติ นาใจ ผู้บังคับการควบคุมทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3 กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพลร่วมลาดตระเวนตามแนวสันเขาช่องทางเดินพื้นที่บ้านแก่งทรายมูล หมู่ที่ 14 ตำบลท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ตั้งแต่เวลา 18.00 น.ของวันที่ 9 เมษายน 2569
กระทั่งเวลาประมาณ 07.30 น.วันนี้(10 เม.ย.) โดยประมาณ ชุดลาดตระเวนพบกลุ่มคนแบกสัมภาระติดหลังประมาณ 15 คน เดินมาเป็นขบวน จึงได้ตะโกนเรียกให้หยุดเพื่อทำการตรวจ แต่ฝ่ายตรงข้ามได้ยิงปืนใส่จุดที่เจ้าหน้าที่ทหารพราน และชุดปฏิบัติการลาดตระเวนระยะไกลกองกำลังผาเมือง ซุ่มอยู่ จึงได้สั่งการให้ยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตัวและสกัดกั้นขบวนการที่ลุกล้ำเข้ามา จนเกิดการกันนาน 3 นาทีโดยประมาณ ฝ่ายตรงข้ามหนีถอยออกพื้นที่ประเทศไทยเอาตัวรอด
เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าสำราจพื้นที่ปะทะพบเป้สะพายหลังตกกระจายอยู่จำนวน 13ใบ ภายในเป็นยาบ้า12 เป้ๆรวมกันทั้งหมดประมาณ 1,200,000 เม็ด และเฮโรอีน 1 เป้ น้ำหนักประมาณ 2.1 กิโลกรัม จึงได้ตรวจยึดเป็นของการนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เพื่อทำการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป