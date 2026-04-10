ดอกมะลิศรีราชาราคาพุ่งกก.ละ 1,000 บาท รับสงกรานต์ เหตุพิษน้ำมันดันต้นทุนขนส่ง

ศูนย์ข่าวศรีราชา - เทศกาลสงกรานต์ดันราคาดอกไม้พุ่งแรง โดยเฉพาะ “ดอกมะลิ” ในพื้นที่ศรีราชา ปรับราคาสูงแตะกิโลกรัมละ 1,000 บาท แพงกว่าปีก่อน เหตุจากต้นทุนขนส่งที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมัน ขณะที่ความต้องการใช้พวงมาลัยยังคึกคักต่อเนื่อง
เวลา 12.00 น. วันนี้ (10 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจราคาดอกไม้สดภายในตลาดสดเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบว่าร้านจำหน่ายดอกไม้สดหลายร้านมีการปรับราคาสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์
จากการสอบถามเจ้าของร้านดอกไม้วิมลวรรณ เปิดเผยว่า ช่วงนี้ดอกไม้มีราคาสูงขึ้นจากหลายปัจจัย ทั้งความต้องการใช้ในเทศกาล และผลกระทบจากสถานการณ์โลกที่ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูง ส่งผลให้ค่าขนส่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
โดยเฉพาะ “ดอกมะลิ” ที่ได้รับความนิยมในการนำมาร้อยพวงมาลัย จากเดิมราคาประมาณลิตรละ 300–400 บาท ปัจจุบันปรับขึ้นเป็นลิตรละ 1,000 บาท ขณะที่ดอกดาวเรือง จากเดิมดอกละ 1.50 บาท ปรับขึ้นเป็น 3–5 บาท ขึ้นอยู่กับขนาด ส่วนดอกกุหลาบอยู่ที่ดอกละ 7–15 บาท และยังมีแนวโน้มปรับขึ้นอีกในช่วงใกล้วันสงกรานต์
นอกจากนี้ ราคาพวงมาลัยดอกมะลิสำเร็จรูป เริ่มต้นที่พวงละ 30 บาท ส่วนพวงขนาดใหญ่หรือสั่งทำพิเศษ อยู่ที่ประมาณ 300–500 บาท
อย่างไรก็ตาม แม้ราคาจะปรับตัวสูงขึ้น แต่บรรยากาศการซื้อขายยังคงคึกคัก โดยมีลูกค้าทยอยเข้ามาเลือกซื้อดอกไม้และพวงมาลัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมใช้ในกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง