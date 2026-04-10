นครโคราชทุ่มงบ 120 ล้าน แก้น้ำท่วมชุมชนเมือง ชาวบ้านยกมือเห็นชอบ เดินหน้าโครงการทันทีหลังสงกรานต์

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา – เทศบาลนครโคราชทุ่มงบฯ 120 ล้าน แก้ปัญหาน้ำท่วมขังชุมชนเขตเมือง เผยดำเนินการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่คลองส่งน้ำ บริเวณข้างเซ็นทรัลโคราช กับ 3 ชุมชน ขุดคลองลึก 2 เมตรยาว 1.10 กิโลฯ รื้อถนน-สร้างสะพาน เพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังอย่างเป็นรูปธรรม ชาวบ้านยกมือเห็นชอบ เริ่มเดินหน้าโครงการทันทีหลังสงกรานต์
วันนี้ ( 10 เม.ย.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายแพทย์วรรณรัตน์ ชานนุกูล นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่คลองส่งน้ำบริเวณข้างศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่คลองส่งน้ำโดยมีเป้าหมายทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการระบายน้ำ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม
โดยการประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนจากชุมชนทั้งสามชุมชนได้แก่ ชุมชน 30 กันยาปลายนา ชุมชนเทคโนวิลเลจและชุมชนปลายนาสามัคคี ที่มีพื้นที่อยู่อาศัยนั้นอยู่ติดกับคลองส่งน้ำดังกล่าว ได้ร่วมเข้าแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่คลองส่งน้ำดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในชุมชน
ทั้งนี้เป้าหมายหลักของโครงการคือด้านการระบายน้ำที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของเมือง โดยจะดำเนินการคลองลึกเฉลี่ยประมาณ 2 เมตร ตลอดระยะทาง 1.10 กิโลเมตร ซึ่งจะทำให้คลองดังกล่าวมีพื้นที่รับน้ำเพิ่มมากขึ้นโดยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
นายแพทย์วรรณรัตน์ ชานนุกูล นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เปิดเผยว่า สำหรับจุดเริ่มต้นของโครงการนี้นั้นเพื่อต้องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังให้กับชุมชนทั้งสามชุมชนที่อยู่อาศัยกับคลองดังกล่าวซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมาอย่างยาวนาน และจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนภายในชุมชน ต่างรู้สึกเป็นกังวลว่าโครงการดังกล่าวนั้นจะส่งผลกระทบต่อการเดินทางสัญจรในแต่ละวันเพราะตัวโครงการนั้นจะต้องมีการรื้อถนนเพื่อทำการก่อสร้างสะพาน
แต่อย่างไรก็ตามตนได้มีการพูดคุยและอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจถึงแนวทางในการแก้ปัญหาระหว่างก่อสร้างให้ชาวบ้านในชุมชนนั้นได้เข้าใจ ทำให้ชาวบ้านในชุมชนที่มาเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นนั้นต่างยกมือเห็นชอบให้สามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้ ซึ่งโครงการดังกล่าวนั้นมีงบประมาณจาก กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณ 120 ล้านบาท และสามารถเริ่มต้นดำเนินโครงการช่วงหลังสงกรานต์ นี้ได้เลยทันที นายแพทย์วรรณรัตน์ กล่าวในตอนท้าย