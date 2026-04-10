คุมตัวฝากขังพ่อเลี้ยง-แม่แท้ๆ ทำร้ายลูกวัยขวบครึ่งเสียชีวิต ชาวบ้านรุมประชาทัณฑ์กลางโรงพัก

ราชบุรี - คดีสะเทือนใจสังคม! ตำรวจ สภ.เขาดิน นำตัวพ่อเลี้ยงและแม่แท้ๆ ฝากขังศาล หลังถูกกล่าวหาทำร้ายลูกวัยเพียงขวบครึ่งจนเสียชีวิต ขณะชาวบ้านรวมตัวแน่นหน้าโรงพัก ก่อนเกิดเหตุชุลมุนรุมทำร้ายผู้ต้องหาด้วยความโกรธแค้น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศบริเวณหน้า สภ.เขาดิน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ (10 เม.ย. ) มีประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางมาปักหลักรอ หลังทราบข่าวจากโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะเฟซบุ๊กชื่อ “Chompoo Penpimon” ที่โพสต์ชักชวนให้มาร่วมส่งตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 รายไปศาล ส่งผลให้ชาวบ้านจำนวนมากเดินทางมารวมตัวด้วยความสะเทือนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ภายในห้องควบคุมผู้ต้องหา เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่า ผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย คือ นายสุรศักดิ์ (แซม) ตันอุดมวัฒน์ พ่อเลี้ยง และ น.ส.เสาวรส (เจี๊ยบ) สนลอย แม่แท้ๆ ของ “น้องกล้วยไข่” มีพฤติกรรมปกติ รับประทานอาหารและพักผ่อนได้ ไม่มีอาการเครียดหรือร้องขอสิ่งใดเพิ่มเติม
กระทั่งเวลา 08.40 น. เจ้าหน้าที่ได้นำตัว น.ส.เสาวรส ออกจากห้องควบคุม เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนก่อนขึ้นรถควบคุมตัว ปรากฏว่ามีกลุ่มชาวบ้านฝ่าแนวกั้นของเจ้าหน้าที่เข้ามาทำร้าย โดยใช้มือทุบเข้าที่กลางหลัง เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้าควบคุมสถานการณ์และนำตัวขึ้นรถทันที
ต่อมา เจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายสุรศักดิ์ขึ้นรถควบคุมตัวเช่นกัน แต่ก็ถูกชาวบ้านบางส่วนพยายามเข้าทำร้ายถึงขั้นกระโดดถีบ ท่ามกลางเสียงด่าทอและสาปแช่งอย่างรุนแรง โดยผู้ต้องหาทั้งสองยังคงถูกโห่ไล่ตลอดเส้นทาง ก่อนรถจะเคลื่อนออกจากโรงพัก
ทั้งนี้ น.ส.เสาวรส กล่าวกับผู้สื่อข่าวเพียงสั้นๆ ว่า “หนูไม่ได้ทำ” ขณะที่นายสุรศักดิ์ตะโกนจากในรถว่า “เออ เดี๋ยวมึงเจอกู” โดยสีหน้าไม่มีท่าทีสลดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนบรรยากาศงานสวดพระอภิธรรมศพ “น้องกล้วยไข่” เมื่อคืนวันที่ 9 เม.ย. 2569 ซึ่งเป็นคืนที่ 2 ณ ศาลาเมรุวัดศรีประชุมชน เต็มไปด้วยความโศกเศร้า ครอบครัว ญาติพี่น้อง และประชาชนร่วมไว้อาลัยอย่างเนืองแน่น บรรยากาศเป็นไปอย่างสงบ เรียบง่าย ท่ามกลางความสูญเสียครั้งใหญ่ของครอบครัว
เบื้องต้น ญาติได้หารือขยายกำหนดสวดพระอภิธรรมจากเดิม 3 คืน เป็น 4 คืน และมีกำหนดประกอบพิธีฌาปนกิจในวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2569 เวลา 16.00 น. ท่ามกลางความอาลัยของผู้มาร่วมงานอย่างยิ่ง