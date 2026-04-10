(คลิป)“อ.เฉลิมชัย” เก็บเข้ากรุเรียบ!บิ๊กไบค์สารพัดยี่ห้อ-ซีซี.หลังศิษย์คนสนิทดับ

เชียงราย – ขี่แล้วคิดถึง “เอ็มมัน”.. “อาจารย์เฉลิมชัย” เก็บบิ๊กไบค์คันงามสารพัดยี่ห้อ-ซีซี. เข้ากรุเรียบหมด แต่ไม่ได้หมายถึงเลิกขี่มอ’ไซค์เที่ยว บอกจะไม่เอารถขนาดใหญ่ออกมาขี่อีก เก็บรวมรถแต่ละคันที่เคยมีตั้งแต่สมัยยังจนๆ-ยุคที่เคยทำงานอยู่ กทม. อนาคตจะเปิดเป็นหอศิลป์ส่วนตัว ใครคิดถึงก็มาดูได้
วันนี้ (10 เม.ย.69) อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพีฒน์ ศิลปินชื่อดังชาวเชียงราย ผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่วัดร่องขุ่น ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จนโด่งไปทั่วโลก ได้เผยแพร่คลิปพร้อมข้อความว่า.."ผมเก็บรถใหญ่ทั้งหมด_ขี่แล้วคิดถึงไอ้เอ็มมัน ไม่ขี่แล้ว"
พร้อมเผยแพร่ภาพสถานที่เก็บรถจักรยานยนต์ของตัวเองที่เป็นห้องโถงกว้างและมีรถจักรยานยนต์ถูกจอดเก็บเอาไว้เป็นสิบๆคัน และระบุว่านี่เป็นเพียงรถจักรยานยนต์ที่มีบางส่วนเท่านั้น เบื้องต้นประกอบด้วยรถจักรยานยนต์ที่ใช้ขับขี่ทั่วไปและเป็นรถคันแรกสมัยยังยากจน
นอกจากนี้ก็มีรถบิ๊กไบค์ขนาด 1,250 ซีซี ซึ่งตนเคยขี่และเอาออกไปขี่เที่ยวกับนายนรินทร ทามาส หรือเอ็มเมืองพาน ศิษย์คนสนิท-เลขาส่วนตัว วัย 49 ปี ซึ่งเพิ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบิ๊กไบค์ และหลังจากนายนรินทรเสียชีวิตตนก็เก็บรถคันดังกล่าวทันทีและจะไม่นำออกมาขี่อีกแล้ว เพราะขี่แล้วคิดมัน(เอ็มเมืองพาน)
อาจารย์เฉลิมชัยยังชี้ไปยังรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่คันอื่นๆ พร้อมบอกอีกว่าตนจะเก็บรถใหญ่ทั้งหมด ทั้งขนาด 1,300 ซีซีที่เพิ่งเอาออกไปขี่ได้ไม่นานก็ต้องเก็บ รวมถึงรถฮาร์เลย์-เดวิดสัน คันแรกของตัวเองซึ่งขับขี่มานานเกือบ 30 ปี และมีรถยี่ห้อเดียวกันในรุ่นหลังอีกหลายคัน บางคันมีขนาด 750 ซีซี นับจากนี้ตนจะเก็บรถที่มีขนาดใหญ่และมี ซีซีสูงเอาไว้ที่นี่ทั้งหมดจะไม่ให้เอาออกไปขี่อีกแล้ว
"เอาล่ะครับเก็บเรียบร้อย อีกหน่อยผมจะเปิดตรงนี้ให้เป็นหอศิลป์ มีงานศิลปะและมีรถของผม และมีจอยักษ์อยู่ตรงนี้อธิบายถึงการท่องเที่ยวของผม เวลาผมตายแล้วใครคิดถึงผมก็มาดูนะ บั้นปลายชีวิตแห่งความสุขในการขี่มอเตอร์ไซค์ ผมไม่ได้เลิกนะฮะแต่ขี่ ซีซีต่ำ" อาจารย์เฉลิมชัย กล่าวและว่าภายในห้องจะมีรถทั้งหมดทั้งรถที่อธิบายแล้ว ตนมีรถวิบาก รถที่มีสมัยจนๆ รถที่เคยนำไปขี่ที่กรุงเทพฯ และนำไปงานแสดงต่างๆ ด้วย
รายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับหลังจากอาจารย์เฉลิมชัยประกาศวางมือจากการทำงาน สละตำแหน่งต่างๆ ที่เคยได้รับแม้แต่การเป็นศิลปินแห่งชาติเมื่อหลายปีก่อน ฯลฯ ก็ประกาศจะออกขับขี่รถจักรยานยนต์ท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆ กระทั่งหัวค่ำวันที่ 3 เม.ย.2569 ขณะที่อาจารย์เฉลิมชัยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น นายนรินทรได้ขับขี่รถไปเที่ยวเขื่อนแม่สรวย อ.แม่สรวย ที่มีการเปิดบริการล่องแพเปียกห้วงหน้าร้อนทุกปี ขากลับประสบอุบัติเหตุคาดว่าแหกโค้งจนเสียชีวิต.