วิสาหกิจชุมชนจันทบุรี รุกสร้างพลังงานทางเลือกแปลงขยะพลาสติกเป็นน้ำมันลดต้นทุนการเกษตร

จันทบุรี- วิสาหกิจชุมชนจันทร์เรืองเกษตรยั่งยืน จันทบุรี ชูโมเดล "4B Smart Waste Smart Farm" แปลงขยะพลาสติกเป็นน้ำมัน สร้างพลังงานทางเลือกลดค่าครองชีพ-ต้นทุนเกษตร จากวิกฤตสงครามตะวันออกกลาง
วันนี้ (10 เม.ย.) นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายอำเภอขลุง ตัวแทนจากส่วนราชการ และกลุ่มรัฐวิสาหกิจด้านการเกษตร ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานจัดการของเสียทางการเกษตร และนวัตกรรมการกลั่นน้ำมันจากขยะพลาสติกที่ "สวนจันทร์เรือง สมาร์ทฟาร์ม" ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
โดยมี นายณัฐวุฒิ จันทร์เรือง ประธานวิสาหกิจชุมชนจันทร์เรืองเกษตรยั่งยืน เป็นผู้บรรยายและนำชมโมเดลการจัดการขยะที่เรียกว่า "4B Smart Waste Smart Farm" ซึ่งเป็นการนำวัสดุเหลือใช้ มาแปรรูปเป็นพลังงาน 4 รูปแบบประกอบด้วย การนำเปลือกผลไม้มาทำถ่านชีวภาพ (Biochar), การนำซังข้าวโพดและกิ่งไม้มาทำเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass)
และการแปรรูปของเสียอินทรีย์เป็นก๊าซชีวภาพ (Biogas) รวมทั้งการแปลงขยะพลาสติกเป็นพลังงานทางเลือกหรือไบโอดีเซล (Biodiesel)
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เผยว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็เพื่อมุ่งเน้นการศึกษาขั้นตอนและกระบวนการกลั่นน้ำมันจากขยะพลาสติก สร้างการรับรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับส่วนราชการ รวมถึงประชาชนที่สนใจรับมือ สถานการณ์ราคาน้ำมันโลกที่มีความผันผวน จากผลกระทบการสู้รบในตะวันออกกลาง
" พลังงานทางเลือกจะมีส่วนช่วยลดค่าครองชีพและต้นทุนทางการเกษตรได้ นอกจากนั้นยังเป็นกาาเปลี่ยนขยะพลาสติกในชีวิตประจำวันให้กลายเป็นศูนย์ (Zero Waste) ซึ่งผู้ที่สนใจนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้จำเป็นต้องศึกษาข้อจำกัดและกระบวนการทำงานอย่างละเอียดเพื่อความปลอดภัยสูงสุด" ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าว
ด้าน นายณัฐวุฒิ จันทร์เรือง ประธานวิสาหกิจชุมชนจันทร์เรืองเกษตรยั่งยืน กล่าวว่าพลังงานทางเลือกมีมานานแล้วและหากได้รับการส่งเสริมก็จะมีผู้ให้ความสนใจมากขึ้น ที่สำคัญยังเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่จะช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกลงได้มาก
รวมถึงการช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรและแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการปล่อยให้ขยะสลายตัวตามธรรมชาติ โดยเชื่อว่าในอนาคต เทคโนโลยีดังกล่าว อาจก้าวขึ้นมาเป็นตัวช่วยสำคัญในการลดการนำเข้าน้ำมันดิบ สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ลดมลพิษทางอากาศ และสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับเกษตรกรไทยได้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ถึงข้อควรรู้ในการกลั่นน้ำมันจากขยะพลาสติก ควรเลือกใช้พลาสติกประเภท PP (Polypropylene) ที่มีลักษณะสีขุ่นและยืดหยุ่นสูง เช่น ขวดน้ำขุ่น เชือกฟาง หรือถุงปุ๋ย เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการกลั่นสูงสุด
โดยการกลั่น 1 ครั้ง จะได้ผลผลิตเป็นน้ำมันเบนซินประมาณ 30% และน้ำมันดีเซล 50% สามารถนำไปใช้กับเครื่องยนต์ทางการเกษตรที่มีกำลังรอบต่ำเป็นหลัก