ท่าอากาศยานเชียงใหม่จัดพิเศษต้อนรับผู้โดยสารท่องเที่ยวสงกรานต์ คาดเฉลี่ยวันละ2.2หมื่นคน-ลดลง9%

เชียงใหม่ – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพิเศษแจกของที่ระลึกและจัดการแสดงทางวัฒนธรรมต้อนรับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2569 คาดจำนวนเที่ยวบินเฉลี่ย 177 เที่ยวบินต่อวัน และผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ 22,104 คน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 9% แต่สายการบินมีการเพิ่มเที่ยวบินพิเศษ 39 เที่ยวบิน
วันนี้(10 เม.ย.69) ที่บริเวณอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ นายการันต์ ธนกุลจีรพัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร พนักงาน พร้อมด้วยผู้แทนสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย พร้อมสร้างบรรยากาศที่ดีและความประทับใจให้แก่ผู้เดินทาง โดยร่วมกันมอบปืนฉีดน้ำให้เป็นของที่ระลึก และจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น “กลองสะบัดชัย” จากวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ท่ามกลางการประดับตกแต่งพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสาร เพื่อสร้างบรรยากาศเทศกาลสงกรานต์ในรูปแบบล้านนา โดยจัดจุดสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล รวมถึงมุมถ่ายภาพและองค์ประกอบทางวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสกลิ่นอายปีใหม่ไทยอย่างเรียบง่ายและอบอุ่น ตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 10–19 เม.ย.69 คาดว่าจะมีเที่ยวบินเฉลี่ย 177 เที่ยวบินต่อวัน และมีผู้โดยสารเฉลี่ยประมาณ 22,104 คนต่อวัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณร้อยละ 9 อย่างไรก็ตามสายการบินได้เพิ่มเที่ยวบินพิเศษจากตารางบินปกติรวม 39 เที่ยวบิน แบ่งเป็นเที่ยวบินภายในประเทศ 38 เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่างประเทศเส้นทางเชียงใหม่–หัวเหลียน (ไต้หวัน) 1 เที่ยวบิน เพื่อรองรับความต้องการเดินทางในช่วงเทศกาล โดยปัจจุบันอยู่ในช่วงตารางการบินฤดูร้อน (Summer Schedule) ซึ่งสายการบินมีการปรับแผนการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการเดินทางในแต่ละช่วงเวลา อันเป็นไปตามปกติของอุตสาหกรรมการบิน ส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารในภาพรวมปรับลดลงเล็กน้อย แต่เส้นทางหลักยังคงมีเที่ยวบินให้บริการอย่างต่อเนื่อง และสามารถรองรับการเดินทางได้อย่างเพียงพอ
ขณะเดียวกันท่าอากาศยานเชียงใหม่ยังได้เพิ่มความเข้มงวดด้านการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยบูรณาการกำลังจากหน่วยงานด้านความมั่นคงร่วมดูแลความเรียบร้อยอย่างเข้มงวด ครอบคลุมทั้งภายในอาคารผู้โดยสารและพื้นที่โดยรอบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของผู้โดยสารและผู้ปฏิบัติงาน ท่ามกลางสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) โดยติดตั้งระบบประตูทางเข้าแบบสองชั้น (Air Chamber) เพื่อสกัดกั้นฝุ่นจากภายนอก ควบคู่กับการใช้เครื่องฟอกอากาศและระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร เพื่อให้พื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสารเป็นเขตอากาศสะอาด (Clean Zone)
สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางในช่วงระหว่างวันที่ 12–15 เม.ย.69 ซึ่งเป็นช่วงการจัดกิจกรรมสงกรานต์บริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่ อาจส่งผลให้การจราจรโดยรอบท่าอากาศยานมีความหนาแน่น จึงขอแนะนำให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทางล่วงหน้ามากกว่าปกติ และปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัย รวมถึงระเบียบการนำของเหลวขึ้นอากาศยาน อย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง