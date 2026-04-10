เทศบาลนครเชียงใหม่ยกทีมตรวจคุณภาพน้ำคูเมือง ยืนยันสะอาดปลอดภัยใช้เล่นสาดสงกรานต์

เชียงใหม่ – นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ยกทีมตรวจสอบคุณภาพน้ำคูเมือง ยืนยันสะอาดปลอดภัยตามมาตรฐาน พร้อมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถใช้เล่นสาดน้ำสงกรานต์กันได้อย่างมั่นใจ
วันนี้(10 เม.ย.69) ที่บริเวณคูเมืองด้านใน ตรงข้ามวัดโลกโมฬี ในตัวเมืองเชียงใหม่ นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำในคูเมือง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เตรียมจะร่วมกันเล่นสาดน้ำรอบคูเมืองเชียงใหม่ในช่วงสงกรานต์หรือปีใหม่เมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2569 โดยเบื้องต้นผลการตรวจคุณภาพน้ำพบค่า pH หรือความเป็นกรดด่างอยู่ที่ 7.55 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประเภทที่ 3 ถึง 4 หรือเป็นระดับที่เหมาะสมสำหรับการใช้อุปโภคและใช้เล่นสาดน้ำได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
ทั้งนี้นายอัศนี ระบุว่า การตรวจสอบคุณภาพน้ำในคูเมืองเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งตลอดช่วงตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเติมอากาศ เติมคลอรีน และจุลินทรีย์ ควบคู่กับการเก็บขยะและตะกอนทุกวัน รวมทั้งมีการผันน้ำใหม่เข้าสู่คูเมืองวันละ 17,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรักษาความสะอาดและลดการสะสมของน้ำเสีย จึงยืนยันได้ว่าน้ำในคูเมืองเชียงใหม่สามารถใช้เล่นน้ำในช่วงสงกรานต์ได้อย่างมั่นใจ นอกจากตลอดช่วงการจัดกิจกรรมปีนี้ ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ จะมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำจุดครอบคลุมพื้นที่โดยรอบคูเมืองเชียงใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วย จึงขอให้มั่นใจได้ว่าทุกคนจะสนุกสนานกันได้อย่างปลอดภัยและอุ่นใจอย่างเต็มที่