สาธิต มข. วิทยาเขตหนองคายจับมือแลกเปลี่ยนวิชาการกับสาธิตมัธยมลาว ยกระดับคุณภาพการศึกษา

หนองคาย-มิตรภาพข้ามแม่น้ำโขง สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จับมือร่วมแลกเปลี่ยนวิชาการ มัธยมสมบูรณ์สาธิตและคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ยกระดับคุณภาพการศึกษา เน้นเสริมศักยภาพบุคลากร สอดรับเทคโนโลยีทันสมัย ประเดิมโครงการแรก ค่ายพี่สอนน้อง ยกทัพวิชาการจากหนองคายสู่เวียงจันทน์
ดร.กรองแก้ว กิ่งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2569 ที่ผ่านมาได้มีความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างประเทศของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย กับ โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ฝ่ายไทยนำโดย ผศ.ดร.สุนทรี บูชิตชน คณบดีคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ทางวิชาการ กับ นายคำเฟือง ลอวันสาย (Mr.Khamfeuang Lorvanxay) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์สาธิตและคณะศึกษาศาสตร์
โดยจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จากนั้นได้มีการเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งอยู่ระหว่างการเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายที่อยู่ภายใต้การดูแลของวิทยาเขตหนองคายด้วย
ดร.กรองแก้ว กล่าวว่า สืบเนื่องจากพันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ต้องการสร้างความเป็นหนึ่งในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ยกระดับความเป็นชั้นนำด้านมาตรฐานในการศึกษาและสร้างเครือข่ายรอบด้านในประเทศลุ่มน้ำโขง ดังนั้นจึงเห็นสมควรที่จะขยายเครือข่ายไปยัง สปป.ลาว มั่นใจว่าทางลาวเองก็มีผู้ปกครอง และนักเรียนที่มีศักยภาพที่จะส่งต่อลูกหลานมาที่เรา แต่เป้าหมายทางตรงคือต้องการเครือข่ายเชิงวิชาการและพันธมิตรต่าง ๆ ซึ่งตอนนี้เราได้เครือข่ายของโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์สาธิตและคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
ต่อไปจะได้ขยายเครือข่ายในกลุ่มโรงเรียนภาคเอกชนของลาวเพิ่มมากขึ้น หลังจากได้ที่ได้มีการเยี่ยมชมสถานที่และทำความรู้จักซึ่งกันและกัน โดยทางหนองคายได้ไปเยี่ยมชมที่ลาวก่อน แล้วทางลาวจึงมาที่หนองคายและมีการทำ MOA กัน ขึ้น ทำให้เกิดมิตรไมตรีอันดีต่อกันด้วยความเป็นพี่เป็นน้อง คณบดีศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวที่มาหา มีความสัมพันธ์ที่ดี รวมถึงผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์สาธิตของลาว ก็ดี มีอีกหลายอย่างที่สามารถเติมเต็มให้กันได้ ด้วยสภาพพื้นที่และเศรษฐกิจของพื้นที่ ทางไทยน่าจะมีความพร้อมมากก่อน
หลังจากลงนาม MOA ร่วมกันแล้ว จะมีโครงการแรกเกิดขึ้น เรียกว่า “ค่ายพี่สอนน้อง” ซึ่งเป็นการนำคณะอาจารย์ และนักเรียนระดับชั้น ม.5 และ ม.6 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ข้ามแม่น้ำโขงไปแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะให้กับน้อง ๆ นักเรียนของโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์ฯ สปป.ลาว เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาไอคิวและอีคิวของตนเอง ซึ่งก่อนหน้านี้เคยทำโครงการเช่นนี้ในโรงเรียนอนุบาลหนองคายแล้วผลลัพธ์ที่ได้จะเกิดประโยชน์กับนักเรียนที่จะค้นหาตัวเอง ได้พัฒนาทักษะ ความสามารถ รู้จักตัวเองมากขึ้น เพื่อวางแผนการศึกษาและการใช้ชีวิตในอนาคตของนักเรียนเอง
“เด็กจะต้องพัฒนาความรู้ของตนเองที่จะไปพัฒนาความรู้ให้เด็กต่างชาติ ต่างวัฒนธรรม เด็กต้องปรับตัวให้ได้ ซึ่งค่ายพี่สอนน้องจะมีการวางแผนงานโครงการในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ ก่อนจะบรรจุเข้าแผนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายด้วยและอยากไปเปิดชั้นเรียนที่ สปป.ลาว เพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนสร้างเครือข่ายมากขึ้น”
ส่วนทางลาวก็ต้องทำแผนของเขาว่าต้องการอะไรจากเราบ้าง จากนั้นเอามาพูดคุยกัน อาจจะเป็นการประชุมออนไลน์ โครงการ MOA นี้จะมีระยะเวลา 5 ปี จะทยอยทำโครงการร่วมกัน สานต่อเรื่อย ๆ บางหัวข้อ เช่น การอบรมAI ทางลาวต้องมาอบรมในห้องแล็บของไทยในการพัฒนาบุคลากร จะเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับการเรียนการศึกษาของทั้งสองประเทศให้ก้าวหน้า ตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างมีศักยภาพ.