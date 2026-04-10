“ชัช ตลาดไท” นิมนต์ “พระอาจารย์แดง” ปลุกเสกรถกู้ภัย–รถดับเพลิง เสริมสิริมงคลรับสงกรานต์ แจกวัตถุมงคล-ลอตเตอรี่ สร้างขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่
พระนครศรีอยุธยา – สร้างสีสันรับเทศกาลปีใหม่ไทยอย่างคึกคัก เมื่อ “ชัช ตลาดไท” นิมนต์เกจิดัง “พระอาจารย์แดง” ประกอบพิธีอธิษฐานจิตน้ำในรถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำ เสริมความเป็นสิริมงคลให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ พร้อมจัดเต็มความบันเทิง แจกวัตถุมงคลและลอตเตอรี่ให้ผู้ร่วมงาน
เวลา 10.30 น. วันนี้ (10 เม.ย.) นายชัชชัย กิตติไชย หรือ “ชัช ตลาดไท” เจ้าของธุรกิจตลาดนัดชื่อดัง ได้กราบนิมนต์ “พระอาจารย์แดง” (พระครูเกษมจันทวิมล) เจ้าอาวาสวัดป้อมรามัญ พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง ฉายา “นิ้วมหามงคล” ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และอธิษฐานจิตน้ำในรถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ รถกู้ภัย และรถพยาบาล
เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนนำออกให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่ศูนย์วิทยุรวมใจเอเชีย สมาคมอยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยา ริมถนนสายเอเชีย ขาออก หลักกิโลเมตรที่ 20 ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทั้งนี้ รถบรรทุกน้ำและรถดับเพลิงจะถูกนำไปให้บริการประชาชนสำหรับเล่นน้ำคลายร้อน สร้างบรรยากาศแห่งความสุขในช่วงสงกรานต์ ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่
ภายในงานยังมีสีสันจาก “ตู้ ดิเรก อมาตยกุล” ที่มาขับร้องเพลง “กู้ภัยลืมใจ” เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กู้ภัยและจิตอาสา รวมถึง “เขาทราย แกแล็คซี่” อดีตแชมป์โลกขวัญใจชาวไทย และศิลปินจากกลุ่มเก้ากรุงเก่า มาร่วมสร้างความครึกครื้นให้กับงาน
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี พระอาจารย์แดงและชัช ตลาดไท ได้ร่วมแจกวัตถุมงคล “ท้าวเวสสุวรรณ” พร้อมประพรมน้ำมนต์ให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัย รถกู้ภัย รถดับเพลิง และประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา เพื่อความเป็นสิริมงคลรับเทศกาลสงกรานต์
นายชัชชัย เปิดเผยว่า ในปีนี้ได้เตรียมความพร้อมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ รถกู้ภัย รถดับเพลิง และรถบรรทุกน้ำ เพื่อให้บริการช่วยเหลือประชาชน รวมถึงนำรถไปฉีดน้ำสร้างความสนุกสนานในพื้นที่เกาะเมือง จึงได้นิมนต์พระอาจารย์แดงมาประกอบพิธีปลุกเสก เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ทั้งหมด
นอกจากนี้ ยังได้เหมาซื้อลอตเตอรี่แจกให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและผู้ร่วมงาน เพื่อร่วมลุ้นโชครับปีใหม่ไทย สร้างรอยยิ้มและขวัญกำลังใจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2569 อีกด้วย