น้ำมันแพงโหด! ปชช.แห่ใช้บริการรถไฟแทนรถยนต์ เดินทางช่วงสงกรานต์ จองตั๋วล่วงหน้าเต็มทุกขบวน

บุรีรัมย์- ประชาชนและผู้ใช้แรงงาน แห่ใช้บริการรถไฟแทนรถยนต์ส่วนตัวเดินทางกลับภูมิลำเนาคึกคักหลังน้ำมันแพง สถานีรถไฟบุรีรัมย์มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นจากเทศกาลทุกปี 30 เปอร์เซ็นต์ ตั๋วถูกจองเต็มล่วงหน้าเที่ยวปกติทุกขบวน ต้องเพิ่มโกบี้และขบวนรถเสริมรองรับให้เพียงผู้โดยสาร
วันนี้ (10 เม.ย.69) บรรยากาศที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์ ได้มีประชาชนที่จองตั๋วไว้ล่วงหน้าไปรอขึ้นรถไฟ และผู้ที่ไม่ได้จองตั๋วล่วงหน้า ก็ไปรอซื้อตั๋วขบวนรถเสริม เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา และไปเยี่ยมลูกหลานตามจังหวัดต่างๆ ในช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์อย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า อาจเพราะผลพวงราคาน้ำมันที่แพงขึ้น ทำให้ประชาชนที่เคยขับรถยนต์ส่วนตัวกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางไปตามจังหวัดต่างๆ หันมาใช้บริการรถไฟซึ่งมีค่าโดยสารที่ประหยัดกว่าหลายเท่าแทน
ร.ต.ประวิทย์ พวงสวัสดิ์ นายสถานีบุรีรัมย์ ระบุว่า ช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ มีผู้โดยสารหันมาใช้บริการรถไฟ ในการเดินทางเพิ่มมากขึ้นจากช่วงเทศกาลทุกปีเฉลี่ย 20 - 30 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง ทั้งค่าน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น และสินค้าต่างๆ ที่แพงขึ้นด้วย ดังนั้นทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้เพิ่มโบกี้ในขบวนรถไฟที่วิ่งอยู่ปกติตามจำนวนผู้โดยสาร โดยขบวนรถไฟที่วิ่งสายอุบล – กรุงเทพฯ ปกติวันละ 22 ขบวน ทั้งนี้ก็จะเพิ่มขบวนรถเสริมอีกวันละ 1 ขบวน ตั้งแต่วันที่ 11 – 12 เม.ย.69 เพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้น และอาจจะพิจารณาเพิ่มขบวนรถพิเศษในกรณีที่รถไม่เพียงพอกับจำนวนผู้โดยสาร
ส่วนตั่วรถเที่ยวปกติระหว่างกรุงเทพฯ – ปลายทางอุบลราชธานี ตอนนี้ถูกจองเต็มถูกขบวนไปจนถึงวันที่ 14 เม.ย.69 แล้ว สำหรับผู้ที่ไม่ได้จองตั๋วไว้ล่วงหน้าก็ต้องใช้บริการขบวนรถเสริม
ด้าน นายสุพล แนบทองดี อายุ 76 ปี บอกว่า วันนี้ตั้งใจจะเดินทางไปเยี่ยมหลานชายที่บวชเณรอยู่ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา แต่ไม่อยากให้เป็นภาระลูกสาวลูกเขย จึงตัดสินใจนั่งรถไฟไปกับภรรยาเสียค่าโดยสารแค่คนละ 100 กว่าบาท แต่หากลูกสาวลูกเขยขับรถยนต์มารับมาส่ง ก็จะต้องเสียค่าน้ำมันทั้งไปและกลับไม่ต่ำกว่า 6,000 – 7,000 บาท เพราะตอนนี้ค่าน้ำมันแพงมากถึงลิตรละ 50 กว่าบาท เมื่อก่อนหากน้ำมันลิตรละ 30 กว่าบาท ก็อาจจะเติมน้ำมันแค่ 2,000 – 3,000 บาท แค่ขับรถไปทำงานก็มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอยู่แล้ว ก็อยากให้รัฐบาลเร่งหามาตรการแก้ปัญหาราคาน้ำมันแพง เพราะกระทบกับทุกสาขาอาชีพ หากเป็นไปได้ก็ไม่ควรเกินลิตรละ 30 บาท