(คลิป)ตร.แม่ระมาด ทำถึงสวมชุดแหยมยโสธร รณรงค์เมาไม่ขับ-7 วันอันตราย สงกรานต์ 69

ตาก – ชาวบ้านรู้เห็น ยิ้ม-ยกนิ้วชมเปาะทั้งอำเภอ..ตำรวจแม่ระมาด ทำถึงเหมืองยกกองถ่ายหนังดังมากันทั้งกอง เมื่อพากันสวมชุดสีสันสลดใสย้อนยุคเหมือนตัวละครหนังตลกคอมเมดี้ดัง “แหยมยโสธร” แบบเป๊ะๆ ออกปฏิบัติหน้าที่ตามจุดตรวจ จุดบริการประชาชน และสายตรวจจราจร รณรงค์เมาไม่ขับ-ลดอุบัติเหตุ 7 วันอันตรายสงกรานต์ 69
ก่อนถึงวันเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งถูกจับตาในฐานะ “7 วันอันตราย” ที่มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนพุ่งสูง แต่ที่ อ.แม่ระมาด จ.ตาก กลับเต็มไปด้วยสีสันและรอยยิ้ม เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่ระมาด ผุดไอเดียสร้างสรรค์ สวมชุดย้อนยุคสไตล์ “แหยมยโสธร” ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่จริงตามจุดตรวจ จุดบริการประชาชน และสายตรวจจราจร
และเมื่อ พ.ต.อ.วิเชียร เพชรเสนา ผกก.สภ.แม่ระมาด พร้อมด้วยทีมผู้บังคับบัญชา ได้แก่ พ.ต.ท.สันติราษฎร์ แสงไชย รอง ผกก.ป., พ.ต.ต.เอกศิษฐ์ พรเมธีเตชสุทธิ์ สวป., พ.ต.ต.ชุติมา เทพรัตน์ สว.อก. และ ร.ต.อ.กรกช เมฆวัน นำกำลังตำรวจมาในลุคเสื้อผ้าสีสันสดใส ลายตารางสะดุดตา พร้อมท่าทีเป็นกันเอง สร้างความประทับใจให้กับประชาชนและนักเดินทาง หลายคนหยุดถ่ายภาพ พูดคุย และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
อย่างไรก็ตาม แม้ภาพลักษณ์จะดูสนุกสนาน แต่ภารกิจยังคงจริงจัง เจ้าหน้าที่มุ่งเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงหลัก ทั้ง “เมาแล้วขับ ขับรถเร็ว และฝ่าฝืนกฎจราจร” ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล การปรับรูปแบบให้เข้าถึงง่ายจึงเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยลดความตึงเครียด และเพิ่มความร่วมมือจากประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เสียงสะท้อนจากชาวบ้านต่างชื่นชมว่า เป็นการทำงานเชิงรุกที่ “เข้าถึงใจ” มากกว่าการบังคับใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียว ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของตำรวจใกล้ชิดกับชุมชนมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังแจก “ไอติมโบราณคลายร้อน” ให้ประชาชน สร้างบรรยากาศเป็นกันเอง ควบคู่กับการรณรงค์ความปลอดภัย พร้อมข้อความเตือนที่ชัดเจนและจดจำง่ายว่า “เมาแล้วขับ มีที่พักฟรี 24 ชั่วโมง มีอาหารเช้า พร้อมบริการส่งถึงศาล”ตอกย้ำแนวคิด “สงกรานต์นี้ เมาแล้วขับ ถูกจับแน่”
และในช่วงเช้าของวันนี้อำเภอแม่ระมาด ได้มีการจัดกิจกรรมปล่อยแถวรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีนายปริญญา สายโรจน์ นายอำเภอแม่ระมาด เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ชรบ. อสม. และผู้นำท้องที่ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ณ จุดบริการประชาชนแม่ระมาด ตรงข้ามปั๊ม ปตท.
ทั้งนี้ การดำเนินงานเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการ “Songkran Safe and Care” ที่บูรณาการกำลังทุกภาคส่วนทั่วประเทศ ทั้งการกวาดล้างอาชญากรรม ตรวจตราสถานประกอบการ โรงแรม และดูแลความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว ควบคู่กับการตั้งด่านตรวจ อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และรณรงค์ “เมาไม่ขับ” อย่างเข้มงวด