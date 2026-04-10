ชาวอีสานเริ่มแห่เดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงสงกรานต์ สถานีขนส่งโคราชประตูสู่อีสานคึกคัก

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา– ชาวอีสานเริ่มแห่เดินทางกลับภูมิลำเนา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทำสถานีขนสงผู้โดยสารโคราชประตูสู่เมืองอีสานคึกคัก เตรียมเสริมรถโดยสารเพิ่มเพื่อรองรับความต้องการของประชาชน ส่วนการจราจรบนถนนมิตรภาพ ปชช.ทยอยเดินทางปริมาณรถค่อนข้างหนาตา
วันนี้ ( 10 เม.69) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนในช่วงวัดหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ว่า บรรยากาศที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 2 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันนี้เป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดทั้งจากกรุงเทพฯ ภาคตะวันออกและภาคเหนือ เพื่อกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมถึงประชาชนจากต่างจังหวัดที่มาทำงานในพื้นที่จ.นครราชสีมา ก็ไปรอซื้อตั๋วเพื่อเดินทางโดบรถโดยสารรถประจำทางกลับบ้านทางภาคเหนือและภาคอีสานตอนล่างและตอนบนกันคึกคัก
ด้าน นางสาวโชติกา หอมยก ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่ได้ออกตรวจความพร้อมของผู้ขับขี่รถโดยสารประจำทางทั้งวัดปริมาณแอลกอฮอล์และยาเสพติดเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ขนส่งจ.นครราชสีมาได้แนะนำการเดินทางของผู้โดยสารอย่างไรไม่ให้ถูกหลอกและเตรียมเสริมรถโดยสารเพิ่มอีกเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนช่วงขามาจากกรุงเทพมหานคร
ทางด้าน ถนนมิตรภาพ ถนนสายหลักมุ่งหน้าสู่ภาคอีสาน บริเวณพื้นที่ตำบลลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เริ่มมีรถยนต์ประชาชนทยอยเดินทางการ ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาทำให้บนถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้าจังหวัดนครราชสีมามีปริมาณรถค่อนข้างหนาตา สภาพการจราจรโดยทั่วไปยังคงคล่องตัวเดินทางได้สะดวก
ขณะเดียวกันปั๊มน้ำมันในพื้นที่ดังกล่าวนั้นบรรยากาศคึกคักมีรถของประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยเฉพาะหลายจังหวัดทางภาคอีสานที่ต้องใช้ถนนมิตรภาพเดินทาง ได้เข้าใช้บริการปั๊มเป็นจุดเติมน้ำมันและแวะพักรถระหว่างเดินทางโดยรถแต่ละคันนั้นต่างขนสัมภาระ ทั้งของกิน ของใช้ รวมไปถึงรถจักรยานยนต์ แต่จากสถานการณ์ราคาน้ำมันโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลที่ยังมีราคาที่สูงอยู่ถึงแม้จะปรับลดมาแล้วประมาณลิตรละ 2 บาท แต่ยังคงส่งผลกระทบต่อประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จำเป็นต้องเดินทางกลับภูมิลำเนากันจำนวนมาก