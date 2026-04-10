(คลิป)เผยนาทีช้างคลั่งทำร้ายคนกลางงานแห่ช้างบวชนาคไทยพวน ชี้ไม่ใช่ช้างในขบวนแต่ต่างชาติจ้างมา

สุโขทัย - เผยนาทีเหตุ “ช้างคลั่งทำร้ายคน” กลางงานประเพณีแห่ช้างบวชนาคไทยพวนหาดเสี้ยว เทศบาลยันฯเป็นช้างต่างชาติจ้างมาถ่ายสารคดี ไม่ใช่ช้างในขบวน คนบาดเจ็บแค่เล็กน้อย ไม่ได้สาหัสตามที่เป็นข่าว แถมมีคนจับงวง-จับงา-แหย่จมูก จนช้างสบัดปัดรำคาญ
กรณีโซเชียลแห่แชร์คลิป “ช้างคลั่งทำร้ายคน” ในงานประเพณีแห่ช้างบวชนาคไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เมื่อเวลา 13.49 น. วันที่ 7 เมษายน 2569 ตามวันเวลาในกล้องติดหน้ารถยนต์ที่ขับขี่ผ่านมาระบุไว้ จนเกิดเป็นประเด็นดรามาร้อนแรง กระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย
ล่าสุด เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ได้โพสต์ข้อความชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านเพจเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว โดยระบุว่า กรณีมีสื่อโซเชียลมีเดียได้โพสต์และแชร์ เหตุการณ์ช้างทำร้ายคนในงานประเพณีแห่ช้างบวชนาคไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว ประจำปี 2569 โดยข้อมูลดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ขอเรียนชี้แจงดังนี้ การจัดงานประเพณีแห่ช้างฯ ปี 2569 มีขบวนแห่ช้างพร้อมนาคบนหลังช้าง จำนวน 17 เชือก เดินร่วมขบวนด้วยความเรียบร้อยดี สวยงามตลอดงานจนเสร็จสิ้น
ส่วนช้างที่ปรากฎในคลิป เป็นช้างที่ชาวต่างชาติว่าจ้างมาทำสารคดีโดยเฉพาะ มิได้ร่วมในขบวนแห่แต่อย่างใด ในวันเกิดเหตุ ช่วงเวลา 13.50 น. นักท่องเที่ยว 2 คน ได้เข้าไปให้อาหารช้าง ซึ่งช้างเกิดการสะบัดตัวทำให้งาไปถูกนักท่องเที่ยวตามคลิป
ในเวลาต่อมา ควาญช้างได้ควบคุมช้างออกจากจุดเกิดเหตุทันที หลังจากนั้นเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ นำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ซึ่งผลการตรวจรักษาพบว่าได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บสาหัส ดังที่ปรากฏตามข่าวที่เผยแพร่ไปในโซเซียล
ขณะที่อีกความเห็น ระบุว่า ได้สอบถามน้องที่โดนช้างวันนั้นแล้ว ได้คำตอบว่า มีลุงอีกฝั่งจับงวง จับงา แหย่จมูกช้าง ช้างคงจะรำคาญ ประกอบกับช้างจะมากินผลไม้ที่ตัวเองเตรียมให้ แต่คนอื่นก็แย่งให้นู่นให้นี่ก่อน เลยอาจทำให้ช้างหงุดหงิด