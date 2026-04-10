xs
xsm
sm
md
lg

ท่าเรือแหลมฉบังเปิดจุดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ ผนึกภาคีเครือข่าย ดัน “Truck Safety” คุมเข้มรถบรรทุกสร้างถนนปลอดภัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวศรีราชา - ท่าเรือแหลมฉบัง ผนึกภาคีเครือข่าย รับมือการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ตั้งจุดบริการประชาชน–เดินหน้าวัฒนธรรมความปลอดภัย หวังลดอุบัติเหตุในพื้นที่ขนส่งหนาแน่น

วันนี้( 10 เม.ย.) นางสิริมา กีรตยาคม รองผู้อำนวยการ ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิด “จุดบริการประชาชน รณรงค์ด้านความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569” ณ ประตูตรวจสอบ 3 ท่าเรือแหลมฉบัง

โดยมี นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พล.ต.ต.ฐิตวัฒน์ สุริยฉาย รอง ผบช.ภ.2
พล.ต.ต. สันติ์นที ประยูรรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้และมาตรฐานการขับขี่ที่ปลอดภัย (สสส.) พ.ต.อ.ไตรเทพ แพทย์รัตน์ ผู้กำกับสถานีตำรวจแหลมฉบัง พร้อมด้วย นายสุขุม อินแดง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัย และผู้มีเกียรติเข้าร่วม โดยนางศิริพร ชลวานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีเป้าหมายสนับสนุนมาตรการกระทรวงคมนาคม เพื่ออำนวยความสะดวกและยกระดับความปลอดภัยการเดินทางของประชาชน พร้อมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนแก่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง และพื้นที่โดยรอบ

นอกจากนี้ ยังเดินหน้าผลักดันแนวคิด “Truck Safety หรือ รถบรรทุกปลอดภัย” ลดปัจจัยเสี่ยงจากรถขนาดใหญ่ ผ่านการให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจร การปรับพฤติกรรมการขับขี่ และการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงอย่างเป็นระบบ

รองผู้อำนวยการ ท่าเรือแหลมฉบัง เผยว่า พื้นที่ท่าเรือมีการใช้รถบรรทุกจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านกฎระเบียบ การกำกับดูแล และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อสร้าง “วัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนน” อย่างยั่งยืน

สำหรับโครงการ Truck Safety ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. มุ่งเน้นพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายจราจร การใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยมาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมาย และการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่ขนส่งหนาแน่น เพื่อสร้างระบบความปลอดภัยระยะยาวแก่ผู้ประกอบการและผู้ใช้ถนนทุกกลุ่ม

ภายในงานยังมีการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนน ครอบคลุมทั้งมิติพฤติกรรม เทคโนโลยี และกฎหมาย ตอกย้ำเป้าหมายสำคัญ “พาทุกชีวิตกลับบ้านอย่างปลอดภัยในช่วงสงกรานต์”.












ท่าเรือแหลมฉบังเปิดจุดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ ผนึกภาคีเครือข่าย ดัน “Truck Safety” คุมเข้มรถบรรทุกสร้างถนนปลอดภัย
ท่าเรือแหลมฉบังเปิดจุดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ ผนึกภาคีเครือข่าย ดัน “Truck Safety” คุมเข้มรถบรรทุกสร้างถนนปลอดภัย
ท่าเรือแหลมฉบังเปิดจุดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ ผนึกภาคีเครือข่าย ดัน “Truck Safety” คุมเข้มรถบรรทุกสร้างถนนปลอดภัย
ท่าเรือแหลมฉบังเปิดจุดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ ผนึกภาคีเครือข่าย ดัน “Truck Safety” คุมเข้มรถบรรทุกสร้างถนนปลอดภัย
ท่าเรือแหลมฉบังเปิดจุดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ ผนึกภาคีเครือข่าย ดัน “Truck Safety” คุมเข้มรถบรรทุกสร้างถนนปลอดภัย
+3