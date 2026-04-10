ท่าเรือแหลมฉบังเปิดจุดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ ผนึกภาคีเครือข่าย ดัน “Truck Safety” คุมเข้มรถบรรทุกสร้างถนนปลอดภัย

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ท่าเรือแหลมฉบัง ผนึกภาคีเครือข่าย รับมือการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ตั้งจุดบริการประชาชน–เดินหน้าวัฒนธรรมความปลอดภัย หวังลดอุบัติเหตุในพื้นที่ขนส่งหนาแน่น
วันนี้( 10 เม.ย.) นางสิริมา กีรตยาคม รองผู้อำนวยการ ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิด “จุดบริการประชาชน รณรงค์ด้านความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569” ณ ประตูตรวจสอบ 3 ท่าเรือแหลมฉบัง
โดยมี นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พล.ต.ต.ฐิตวัฒน์ สุริยฉาย รอง ผบช.ภ.2
พล.ต.ต. สันติ์นที ประยูรรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้และมาตรฐานการขับขี่ที่ปลอดภัย (สสส.) พ.ต.อ.ไตรเทพ แพทย์รัตน์ ผู้กำกับสถานีตำรวจแหลมฉบัง พร้อมด้วย นายสุขุม อินแดง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัย และผู้มีเกียรติเข้าร่วม โดยนางศิริพร ชลวานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีเป้าหมายสนับสนุนมาตรการกระทรวงคมนาคม เพื่ออำนวยความสะดวกและยกระดับความปลอดภัยการเดินทางของประชาชน พร้อมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนแก่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง และพื้นที่โดยรอบ
นอกจากนี้ ยังเดินหน้าผลักดันแนวคิด “Truck Safety หรือ รถบรรทุกปลอดภัย” ลดปัจจัยเสี่ยงจากรถขนาดใหญ่ ผ่านการให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจร การปรับพฤติกรรมการขับขี่ และการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
รองผู้อำนวยการ ท่าเรือแหลมฉบัง เผยว่า พื้นที่ท่าเรือมีการใช้รถบรรทุกจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านกฎระเบียบ การกำกับดูแล และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อสร้าง “วัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนน” อย่างยั่งยืน
สำหรับโครงการ Truck Safety ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. มุ่งเน้นพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายจราจร การใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยมาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมาย และการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่ขนส่งหนาแน่น เพื่อสร้างระบบความปลอดภัยระยะยาวแก่ผู้ประกอบการและผู้ใช้ถนนทุกกลุ่ม
ภายในงานยังมีการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนน ครอบคลุมทั้งมิติพฤติกรรม เทคโนโลยี และกฎหมาย ตอกย้ำเป้าหมายสำคัญ “พาทุกชีวิตกลับบ้านอย่างปลอดภัยในช่วงสงกรานต์”.